Aufstrebende Akteure des Nafion-Marktes könnten neue Chancen eröffnen -2028 / Solvay S. A., Dongyue Group, Asahi Chemicals Co. Ltd., Perma Pure LLC

Nafion Markt: Momentaufnahme

Nafion ist ein anspruchsvoller Name für sulfoniertes Tetrafluorethylen-basiertes Fluorpolymer-Copolymer. Es wurde erstmals in den 1960er Jahren von Walter Grot von DuPont entdeckt. Nafion ist ein erstes synthetisches Polymer, das ionische Eigenschaften besitzt, die als Ionomere bekannt sind. Nafion hat einzigartige ionische Eigenschaften aufgrund des Einbaus von Perfluorvinylethergruppen mit terminierten Sulfonatgruppen in ein PTFE-Rückgrat. Nafion kann auch als Kationenaustauschpolymer mit überlegener mechanischer Festigkeit, chemischen und thermischen Stabilitäten wirken. Es zeigt Stabilität bei Temperaturen bis zu 190° C.

Nachfolgend sind einige der wichtigsten treibenden Faktoren für das Wachstum des globalen Nafion-Marktes aufgeführt:

Zunehmende Endbenutzeranwendungen: Die Nachfrage nach organischen Polymeren, einschließlich Nafion, ist in verschiedenen Endbenutzungsindustrien erheblich gestiegen. Einige der Anwendungen sind unter anderem Ionenaustauscherharz, Abfallrückgewinnung und Halbleiter. Darüber hinaus ist der Einsatz von Brennstoffzellen für zahlreiche Anwendungen wie Transport, stationäre Stromversorgung und direkte oder tragbare Methanol-Brennstoffzellen auf dem Vormarsch. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit zwischen den Herstellern von Brennstoffzellen und Elektrofahrzeugen das Wachstum des Nafion-Marktes im Prognosezeitraum 2018 bis 2028 vorantreiben.

Erhöhte Investitionen und Finanzierung: Aufgrund der zunehmenden Umweltverschmutzung in verschiedenen Sektoren haben die von den Regulierungsbehörden angebotenen Investitionen und Mittel erheblich zugenommen. Dies ist besonders im Bereich der Wasserrückgewinnung von Bedeutung und wird voraussichtlich in naher Zukunft dem Wachstum des globalen Nafion-Marktes massiv helfen.

Während die allererste Innovation von Nafion-Membranen und-dispersionen (von DuPont) in Gemini Space Missions (NASA) verzeichnet wurde, treibt das Unternehmen Chemours die Nafion-Forschung und-Innovation weiter voran, um die Entwicklung ausreichender und kostengünstiger sauberer Energielösungen zu erreichen.

Führende Akteure auf dem Nafion-Markt erhöhen Investitionen in gemeinsame Forschung

Der Fokus des Chemours-Unternehmens auf Forschung und Entwicklung von Nafion-Membranen der nächsten Generation trägt wesentlich zum globalen Nafion-Markt bei. Das Unternehmen hat kürzlich die Membran Nafion XL (Extended-Life) für Anwendungen wie Stromsicherung und Transport eingeführt. Die in dieser Nafion-Membran verstärkte Lebensdauer ermöglicht es, 20x Ausdauer in Bezug auf Feuchtigkeitszyklen und Belastung zu demonstrieren.

Neben DowDuPont und The Chemours Company umfasst die Studie Profile einiger anderer namhafter Unternehmen, die an der Herstellung und Lieferung von Nafion-und Nafion-Membranen für eine Vielzahl von Anwendungen beteiligt sind.

Einige der prominentesten Wettbewerber, die in der Wettbewerbslandschaft des globalen Nafion-Marktes tätig sind, sind –

Solvay S. A.

Dongyue Gruppe

Asahi Chemicals Co. Ltd.

Perma Pure LLC

AGC Chemicals Americas, Inc.

Jiangsu Tianjiayi Chemical Co., Ltd.

Eine Mehrheit der Schlüsselakteure auf dem Nafion-Markt hält an ihrem strategischen Fokus auf die Steigerung von F&E-Investitionen und gemeinsamen Forschungsbemühungen fest, die auf die Entdeckung neuartiger Nafion-Strukturen abzielen, die zur Innovationsfähigkeit von Nafion-Membranen führen. Unternehmen streben ein erweitertes Nafion-Membranportfolio an, das eine vielfältige Anwendungsanforderung erfüllt.

Nafion Membrane bleibt eine führende Lösung in verschiedenen Branchen

Das erste synthetische Polymer, das (bei DuPont) durch chemische Modifizierung von Teflon (in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre) entwickelt wurde, wird allgemein als Nafion bezeichnet und erforscht aufgrund seiner einzigartigen ionischen Besonderheiten die vielfältige Anwendbarkeit. Nafion, das die gesamte Klasse der Ionomere anführt, ist eine starke Kombination chemischer und physikalischer Eigenschaften des Eltern – /Basismaterials Teflon. Eine dünne Nafion wie SPE-Membran (Solid Polymer Electrolyte) wurde für die Brennstoffzellen verwendet, die an gewichtsempfindlichen Luft-und Raumfahrtanwendungen beteiligt sind.

Für die Chloralkali-Industrie war Nafion im Laufe der Jahrzehnte eine bevorzugte Materialwahl, die auf überlegene Leistung und Ausdauer gegenüber anderen herkömmlichen Gegenstücken in der Industrie zurückzuführen ist. In jüngerer Zeit verzeichnet der Nafion-Markt ein beträchtliches Umsatzwachstum, das auf wachsende Anwendungen von Nafion-Membranen in Brennstoffzellen, Wasserstoffproduktion, Energiespeicherung, Säurekatalyse, Abfallrückgewinnung und Produktion von Bulk -, Spezial -, Fein-und ultrahochreinen Chemikalien zurückzuführen ist.

Nafion wird in großem Umfang für Protonenaustauschmembranen (PEM)-Brennstoffzellen verwendet und gehört zu den am häufigsten nachgefragten synthetischen PEM-Membranen in der Landschaft der Spezialchemikalien. Die hohe kommerzielle Verfügbarkeit von Nafion-Membranen wird als wichtiger Faktor für das weltweite Wachstum des Nafion-Marktes angeführt.

Nafion ist hocheffizient, wenn es um Gasbefeuchtungsanwendungen geht, verglichen mit anderen herkömmlichen Mitteln, die für die Gastrocknung verwendet werden – wie Trockenmitteltrockner, Kondensator und Permeationstrockner. Diese selektive funktionelle Exzellenz von Nafion gegenüber den meisten herkömmlichen Gastrocknern macht es zu einer bevorzugten Materialauswahl für Gastrocknungsanwendungen, insbesondere in der Labor -, Industrie-und Medizinindustrie.

Nafion-Markt, der erfolgreich Forschungsinteressen sammelt, expandiert weiter

Aufgrund der hochgradig ungeordneten, zufälligen und schwer verständlichen chemischen Struktur bleibt Nafion eines der herausforderndsten Forschungsfelder. Dies wird voraussichtlich der Schlüsselfaktor für Forschungsinteressen sein, der die Wissenschaftler dazu anregt, in den kommenden Jahren mehr darüber zu verstehen. Die zunehmende Erforschung von Nafion-Membranfunktionalitäten war daher ein wesentlicher Umsatztreiber für den Nafion-Markt.

Eine gemeinsame Forschungsstudie mit australischen und russischen Forschungsstipendiaten hat kürzlich ergeben, dass die Effizienz von Wasserstoff-Brennstoffzellen in Gegenwart einer Nafion-Membran, die der Trennung von Kathode und Anode in der Brennstoffzelle dient, tendenziell sinkt. Nach bisheriger Forschung neigt die Nafionmembran dazu, bei Wechselwirkung mit Wasser mit einem spezifischen Deuteriumgehalt zu quellen, was wiederum zu einem teilweisen Abwickeln ihrer konstituierenden Fasern führt. Während diese Fasern weiter von der Oberfläche wegragen und mit dem Schüttwasser interagieren, Phase sie für mehrere Mikrometer. Das Forschungsteam bemüht sich derzeit um die strukturelle Optimierung der Nafionmembran in solchen Fällen. Darüber hinaus, Ihre nächste Fokus der Forschung, die angeblich auf den Wechsel der elektrischen Eigenschaften von Nafion-Membran. Es wird erwartet, dass solche Innovationen weiterhin zur Ausweitung des Nafion-Marktwachstums beitragen.

Globalen Nafion Markt Taxonomy

Der globale Nafion-Markt ist nach Typ, Anwendung und Region segmentiert.

Basierend auf dem Typ umfassen die Schlüsselsegmente des Nafion-Marktes –

Harz

Dispersion

Membran

Nach Anwendung wird Nafion Markt kategorisiert in –

Beschichtung

Metall-Beschichtung

Architekturfarbe

Chemische Verarbeitung

Halbleiter

Katalysator

Ionenaustausch

Chlor-alkali

Abfallverwertung

Analytik & Instrumentierung

Trocknen & Befeuchtung

Energie

Brennstoffzelle

Wasserstoffproduktion

Energiespeicher

