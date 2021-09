Auberginenmarkt – Globaler Branchenbericht, 2025 Der Auberginenmarkt wird hauptsächlich durch die zunehmende Anwendung und Verwendung in der Lebensmittelindustrie angetrieben, Auberginen sind sehr gefragt, da ihr Fleisch in der Kosmetikindustrie zur Herstellung von Gesichtscremes und -masken verwendet wird

Aubergine ist der französische Name für Aubergine (Solanum melongena) oder Brinjal, die zur Familie der Nachtschattengewächse wie Tomaten, Tabakpflanzen und Paprika gehört. Es wird hauptsächlich wegen seiner essbaren Früchte angebaut. Mit dem Ursprung in Asien wird Aubergine auf der ganzen Welt mit verschiedenen Kreuzungen angebaut, die mit verbesserten Aromen erhältlich sind. Obwohl Aubergine ein Saisongemüse ist, das zwischen August und Oktober natürlicherweise vorkommt, ist sie dank landwirtschaftlicher technologischer Fortschritte jetzt das ganze Jahr über erhältlich. Wissenschaftlich gesehen ist Aubergine eine Beerenfrucht mit zahlreichen kleinen essbaren weichen Samen, die aufgrund der Anwesenheit von Nicotinoidalkaloiden bitter im Geschmack sind. Aubergine wird wegen ihres einzigartigen Geschmacks und ihrer gesundheitlichen Vorteile häufig in multikulinarischen Gerichten auf der ganzen Welt verwendet. Aubergine ist die brillante Quelle für Ballaststoffe, Kalium, Mangan, Kupfer und Vitamin B1 und B6. Es wird auch mit Folat, Magnesium, Niacin und Phytonährstoffen wie Basen- und Chlorogensäure, die antioxidativ wirken, gewonnen. Aubergine hat auch mehrere medizinische Vorteile. Die in Aubergine enthaltenen Glykoalkaloide werden als krebsabtötende Verbindung verwendet.

Marktsegmentierung für Auberginen

Der Aubergine-Markt ist nach Quelle, Farbtyp, Endverwendung und Region unterteilt. Nach Quelle wird es in natürlich/organisch und hybrid unterteilt. Die Hybrid-Aubergine ist in der Verwendung beliebter, was auf einen verbesserten Geschmack und eine hohe Verfügbarkeit auf dem Markt zurückzuführen ist.

Nach Farbe ist der Markt für Auberginen unterteilt in: lila, grün, weiß und zweifarbig gestreift. Die violette Aubergine wird häufiger verwendet, hauptsächlich aufgrund der höheren Verbrauchernachfrage und des natürlichen Vorkommens.

Von uns aus ist der Auberginenmarkt unterteilt in: Haushalt, herzhafte Snacks, Brotaufstriche und Pickles, Lebensmittelfarben, Textilfarbstoffe und Pharmazeutika.

Nach Regionen ist der Aubergine-Markt in Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa und Naher Osten unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum hält den höchsten Anteil an der Nachfrage, was auf die große Popularität der traditionellen Küche in Aubergine zurückzuführen ist. Nordamerika macht einen bedeutenden Marktanteil auf dem Aubergine-Markt aus. Etwa 98 Prozent der in den USA angebauten Auberginen werden für den Frischmarkt produziert, der Rest wird für verarbeitete Produkte wie gefrorene Vorspeisen und spezielle Dips und Vorspeisen verwendet

Auberginen Markt Globale Markttrends und Markttreiber:

Aubergine bietet eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, da diese reich an Vitamin B1, Vitamin B6, Kalium, reich an Mineralien wie Kupfer, Magnesium und Mangan und verschiedenen nützlichen Antioxidantien sind, von denen erwartet wird, dass sie zum weltweiten Wachstum der Aubergine beitragen Markt in den nächsten Jahren. Zu den damit verbundenen gesundheitlichen Vorteilen gehören die Prävention von Typ-2-Diabetes, die Behandlung von Bluthochdruck, Cholesterinspiegel und die Unterstützung des effizienten Funktionierens des Immunsystems. Es hilft auch bei der Verbesserung der Stoffwechselfunktion, steigert die Energiekonzentration im Körper und beugt Mineralstoffmangel vor.

Der Auberginenmarkt wird hauptsächlich durch die zunehmende Anwendung und Verwendung in der Lebensmittelindustrie angetrieben. Aubergine ist sehr gefragt, da ihr Fruchtfleisch in der Kosmetikindustrie zur Herstellung von Gesichtscremes und -masken verwendet wird. Die zunehmende Anwendung von Aubergine als Obst- und Gemüseprodukt mit niedrigen Nährwerten ist auch kalorien- und fettarm, protein-, kohlenhydrat- und zuckerarm; Aus diesem Grund wird es häufig in Schlankheitsdiäten empfohlen, da es hilft, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken.

Aubergine ist ein sehr vielseitiges Gemüse: Sie lässt sich vielseitig in der Multi-Cuisine verwenden, als Vorspeise, erster Gang, zweiter Gang und als Beilage.

Hauptakteure des Auberginenmarktes:

Die Hersteller haben eine Vielzahl von Auberginen eingeführt, und einige der globalen Marktteilnehmer für Auberginen, die den Aubergine-Markt beliefern, umfassen; Grupo Lara Castaneda, Mercophal S.A., CASI Soc. San Isidro, Frutas Patricia Pilar, LDA, Frumat Exportaciones und Butet unter anderem.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

