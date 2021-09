Asia Pacific Corporate Wellness Marktforschung mit Größe, Wachstum, Herstellern, Segmenten und Prognosen Forschung 2016-2024

das Wohlergehen der Arbeitnehmer gewinnt center-Bühne in Ländern, Regierungen verlangen und Unternehmen, die Zeuge Vorteile erwachsen, die auf das Konto der besser employee well-being. Solche Programme und Initiativen tragen nicht nur zur Verbesserung der emotionalen und körperlichen Gesundheit eines großen Teils der Bevölkerung bei, sondern tragen auch zur Verbesserung der Arbeitsleistung bei. Gemäß Transparency Market Research, “ Die globale Corporate Wellness market befindet sich in einer Aufwärtskurve und es wird erwartet, dass sich im Prognosezeitraum eine Reihe interessanter Wachstumschancen ergeben, insbesondere für große MNCs und Unternehmenshäuser, die bereits an solchen Initiativen beteiligt sind. Es wird erwartet, dass Bereiche wie Gesundheitswesen, individuelle Bedürfnisse und Versicherungen Brutstätten sein werden.“

Einer der wichtigsten Bereiche, die den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich auf einen höheren Wachstumskurs bringen werden, ist die Bewertung des Gesundheitsrisikos. Es nimmt einen besonderen Platz in der gesamten Wachstumsgeschichte ein, da es eines der am meisten benötigten Elemente in Bezug auf das Wohlbefinden ist. Außerdem ermöglicht es eine bessere Arbeitsleistung, wenn die Mitarbeiter in bester Gesundheit sind. Eine Reihe von Programmen, deren Umsetzung zunimmt, sind Raucherentwöhnung, Ernährungsberatung, Fitnessübungen, Gesundheitsvorsorge und Gewichtsmanagement. Regierungen auf der ganzen Welt haben sich mit Nachdruck für eine Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens eingesetzt. Sie haben sich auch für eine bessere Sicherheit und Hygiene der Mitarbeiter eingesetzt.

Transparency Market Research gibt an, dass der globale Corporate Wellness-Markt im Prognosezeitraum um 8,8% wachsen würde, was sich jährlich über den Zeitraum 2018 bis 2026 zusammensetzt. Eine Reihe von Unternehmen arbeiten daran, ihren Leistungsindex zu verbessern, indem sie die Arbeit und die Anstrengungen verbessern, die auf solche Wellness-Programme für Unternehmen gerichtet sind, und den Markt um einen erheblichen Wert vorantreiben. Es ist auch erwähnenswert, dass Nordamerika einen prominenten Platz in den regionalen Charts mit einem beträchtlichen Umsatz der Region einnehmen würde.

Asien-Pazifik-Region zeichnet sich im Prognosezeitraum durch ein bemerkenswertes Wachstum des globalen Wellness-Marktes für Unternehmen aus

Eine Reihe von Unternehmen im globalen Corporate-Wellness-Markt blicken nun auf die Region Asien-Pazifik (APAC), da Faktoren wie die Erwartung höherer Wachstumsraten zu einer Reihe ungenutzter Wachstumschancen führen. Um zu verstehen, was das bemerkenswerte Wachstum der Region antreibt, ist es wichtig zu verstehen, dass viele ausländische Direktinvestitionen in die Region fließen. Auch intellektuelle Ressourcen finden ihren Weg auf den Markt. So stellt man eine Zunahme von Ausbildungsmodulen, Sozialsystemen und Gesundheitsrichtlinien fest. Außerdem gibt es Druck von Mitarbeitern und der Regierung, solche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Es ist auch hier erwähnenswert, dass ein beträchtlicher Anteil der Einnahmen auf Regionen wie Nordamerika und Europa entfällt, die solche Systeme bereits vor langer Zeit entwickelt und implementiert haben und nun bereit sind, daraus Kapital zu schlagen. Die Präsenz starker Akteure in den beiden Regionen ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum des Marktes vorantreibt.

Fragmentiert und Wettbewerbsfähig – Anbieter Landschaft der globalen Corporate Wellness Erklärt

Der globale Corporate Wellness-Markt ist fragmentiert und führende Akteure sind ComPsych Corporation, Central Corporate Wellness, Optum, Inc., Truworth Wellness, SOL Wellness, JLT Australien (Recovre Gruppe), Sodexo, und ConneXions Asien.Die Marktteilnehmer tragen durch ihre in regelmäßigen Abständen ergriffenen proaktiven und kreativen Maßnahmen positiv zum Wachstum des globalen Corporate Wellness-Marktes bei. Um die Marktposition zu festigen und neue Märkte zu durchdringen, Spieler setzen oft Strategien wie Allianzen – Fusionen und Übernahmen, und Partnerschaften und Kooperationen. Gemäß Transparency Market Research, “ Diese ermöglichen es den Spielern, Know-how zu kombinieren, Ressourcen, und technologische Verbesserung. Darüber hinaus kann eine feste Marktbeherrschung durch strategische Allianzen erreicht werden, die auf gegenseitigen Synergien basieren.

