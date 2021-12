Asia-Pacific Bioinformatics Market Vorliegende Szenario und die Wachstumsaussichten 2021 bis 2028

Marktanalyse und Erkenntnisse : Markt für Bioinformatik im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Bioinformatikmarkt wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 ein deutliches Wachstum erwartet. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 14,1% wächst und bis 2028 voraussichtlich USD 6,027.13 Millionen erreichen wird. Der steigende Bedarf an integrierter Bioinformatik in der proteomischen, genomischen und klinischen Diagnostik fördert das Marktwachstum.

Bioinformatik ist eine Unterdisziplin der Biologie und Informatik, die sich mit der Erfassung, Speicherung, Analyse und Verbreitung biologischer Daten befasst, meistens DNA- und Aminosäuresequenzen. Die Bioinformatik verwendet Computerprogramme für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die Bestimmung von Gen- und Proteinfunktionen, die Herstellung evolutionärer Beziehungen und die Vorhersage dreidimensionaler Formen von Proteinen. Bioinformatik erstellt Datenbanken für Biologie, Biotechnologie und verwandte Bereiche wie Proteinsequenzbibliotheken sowie Analysesoftware, mit denen Forscher die Struktur von Genen und Proteinen untersuchen. Die Implementierung verschiedener Bioinformatik-Tools und Rechenalgorithmen erleichtert die erweiterte statistische Analyse und Dateninterpretation riesiger Forschungsdaten, wodurch die potenziellen Vorteile des Humangenomprojekts durch ordnungsgemäße Nukleotidsequenzierung erreicht und eine Datenbank der generierten Informationen erstellt werden. Sie sind in verschiedenen Anwendungen wie Gesundheitswesen, Arzneimittelentdeckungen, Proteomik, Veterinärforschung, Mikrobiologieforschung und anderen weit verbreitet.

Der Bioinformatik-Marktbericht enthält Einzelheiten zu Marktanteilen, neuen Entwicklungen und Produktpipeline-Analysen, Auswirkungen inländischer und lokalisierter Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf aufstrebende Umsatzquellen, Änderungen der Marktregulierung, Produktzulassungen, strategische Entscheidungen, Produkteinführungen, geografische Erweiterungen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um die Analyse und das Bioinformatik-Marktszenario zu verstehen, wenden Sie sich für einen Analystenbrief an Data Bridge Market Research, Unser Team hilft Ihnen bei der Erstellung einer Umsatzwirkungslösung, um Ihr gewünschtes Ziel zu erreichen.

Wettbewerbslandschaft und Asien-Pazifik-Bioinformatik-Aktienanalyse

Bioinformatik-Markt Wettbewerbslandschaft bietet Details nach Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Pipelines für Produktversuche, Produktzulassungen, Patente, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz und Technologie-Lebensader-Kurve. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus des Unternehmens auf den Bioinformatikmarkt.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem asiatisch-pazifischen Bioinformatikmarkt sind Thermo Fisher Scientific Inc. Illumina , Inc. Agilent Technologies, Inc. QIAGEN, BGI, INSILICOGEN, INC., PerkinElmer Inc., Innoplexus, Eurofins Scientific, WATERS, SOPHiA GENETICS, Partek, Incorporated, DNASTAR, DASSAULT SYSTEMES, DNANEXUS, INC., Geneious, Syntekabio, Inc., Strand Life Sciences, Quest Diagnostics Incorporated, Vishuo Biomedical Pte. Ltd., und Accely Gruppe unter anderen inländischen Spielern. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Zunehmende Initiativen von Regierungen und privaten Organisationen fördern das Wachstum des asiatisch-pazifischen Bioinformatikmarktes.

Der asiatisch-pazifische Bioinformatikmarkt bietet Ihnen auch detaillierte Marktanalysen für jedes Land und jeden einzelnen Markt. Darüber hinaus liefert es die Detailinformationen über die Strategie der Marktteilnehmer und ihre geografische Präsenz. Die Daten sind für den Zeitraum 2010 bis 2019 verfügbar.

Asien-Pazifik Bioinformatik Marktumfang und Marktgröße

Auf der Grundlage des Typs ist der asiatisch-pazifische Bioinformatikmarkt in Sequenzierungsplattformen, Wissensmanagementtools, Bioinformatiksoftware und Dienstleistungen unterteilt. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass das Segment der Sequenzierungsplattformen aufgrund der Zunahme bedeutender Aufgaben wie der Analyse der Genvariation und -expression, der Analyse und Vorhersage der Gen- und Proteinstruktur dominieren wird.

Auf der Grundlage des Sektors ist der asiatisch-pazifische Bioinformatikmarkt in medizinische Biotechnologie, Akademiker, Tierbiotechnologie und forensische Biotechnologie unterteilt. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass das Segment der medizinischen Biotechnologie dominieren wird, da die Forschungsmethoden im Bereich der Biotechnologie zunehmen, einschließlich automatischer Genomsequenzierung, Genidentifikation und Arzneimittelentwicklung.

Auf der Grundlage der Anwendung ist der asiatisch-pazifische Bioinformatikmarkt in Präventivmedizin, molekulare Medizin, personalisierte Medizin, Genomik und Arzneimittelentwicklung, Chemoinformatik und Arzneimitteldesign, Proteomik, Antibiotikaresistenz, Evolutionsstudien, Abfallbereinigung, Veterinärmedizin, Transkriptomik, Metabolomik und andere unterteilt. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass das Segment Genomik und Arzneimittelentwicklung dominieren wird, da die Chancen und die potenziellen Auswirkungen von Genomik und Pharmakogenomik in der klinischen Forschung zunehmen werden.

