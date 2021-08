Aromatisierter und funktioneller Wassermarkt – Globaler Branchenbericht, 2030

Aromatisierter und funktionaler Wassergenuss im Rampenlicht: TMR

Der globale Markt für funktionelle und aromatisierte Wasser wird voraussichtlich ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen, da die Verbraucher eine stärkere Neigung zu einem gesünderen Lebensstil zeigen. Die Prävalenz verschiedener Gesundheitskrankheiten aufgrund ungesunder Entscheidungen bei Nahrungsmitteln und Getränken hat Menschen auf der ganzen Welt dazu gezwungen, sich für eine gesunde Ernährung zu entscheiden. Verbraucher schwanken daher von kohlensäurehaltigen Getränken hin zu „besseren“ Alternativen.

Transparency Market Research (TMR) hebt dies als Hauptfaktor hervor, der die Nachfrage nach funktionellem und aromatisiertem Wasser ankurbelt. Die Produkteinführungen der letzten Jahre sowie der Zustrom neuer Marktteilnehmer werden den Markt für aromatisierte und funktionelle Wasser ankurbeln. In seiner jüngsten Studie bietet TMR exklusive Einblicke in den Markt und beschreibt verschiedene Faktoren, die das Wachstum ermöglichen, sowie wichtige Beschränkungen.

Der Wettbewerb, um mit dem Eintritt neuer Spieler härter zu werden

Der Bericht deckt versteckte Chancen auf und analysiert die Machbarkeit von Investitionen in allen wichtigen Segmenten. Dem Bericht zufolge weist der Markt für aromatisierte und funktionelle Wasser eine stark fragmentierte Anbieterlandschaft auf, was auf den harten Wettbewerb zwischen den Hauptakteuren zurückzuführen ist. Während Giganten einen beträchtlichen Marktanteil ausmachen, geraten sie ständig unter der Bedrohung durch den Eintritt neuer Player und Produkteinführungen.

Als Ergebnis beobachtet TMR einen hohen Fokus auf Innovation im Markt. Da der Markt nur begrenzte Möglichkeiten zur Differenzierung aufweist, suchen die Hauptakteure nach fortschrittlichen Verpackungen und exotischen Geschmacksrichtungen, um die Verbraucher anzulocken. Einige der führenden Unternehmen auf dem Markt sind Hint Water, Groupe Danone, The Coca-Cola Company, PepsiCo und New York Spring Water.

Einige dieser Unternehmen arbeiten mit anderen Marken zusammen, um ihre Innovationsfähigkeit und ihr Produktportfolio zu verbessern. Nestlé hat beispielsweise eine Vereinbarung mit der Yinlu Food Group mit Sitz in China. Der Verband hat Nestlé geholfen, das Verbraucherwissen und das Unternehmertum von Yinlu zu nutzen. Es hat Nestlé auch geholfen, Verbrauchern in ganz China erschwingliche Produkte anzubieten.

Im Rest der Welt wird der Markt insbesondere aufgrund der steigenden Prävalenz von Fettleibigkeit, Diabetes und anderen Krankheiten weiterhin eine steigende Nachfrage verzeichnen. Übergewicht ist mit verschiedenen Gesundheitsrisiken verbunden. Es ist auch mit Herzerkrankungen verbunden. Die steigende Zahl chronischer Erkrankungen hat die Verbraucher dazu gezwungen, sich für eine gesunde Lebensweise zu entscheiden.

Wachsender Fokus auf Gesundheit und Fitness schafft Wachstumschancen

Der Fokus auf Fitness ist höher denn je. Dies hat in Verbindung mit einem besseren Zugang zu Informationen dazu geführt, dass die Verbraucher bei der Auswahl ihrer Lebensmittel vorsichtiger geworden sind. Sie nehmen verschiedene Veränderungen ihres Lebensstils an, was sich auch auf ihre Getränkewahl niederschlägt. Die Nachfrage nach exotischen Geschmacksrichtungen steigt ebenso wie der Absatz von funktionellem und aromatisiertem Wasser.

Auch öffentliche Kampagnen, die auf den wahllosen Umgang mit Plastik abzielen, werden einen immensen Einfluss auf den Markt haben. Aufgrund des zunehmenden Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit werden Hersteller wahrscheinlich mit verschiedenen Verpackungsmaterialien experimentieren. Wer noch Plastik- und PET-Flaschen verwendet, könnte allerdings ratlos sein.

Nichtsdestotrotz wird der Markt bald eine Überholung erleben, da die Unternehmen bestrebt sind, mit den dynamischen Verbraucherpräferenzen Schritt zu halten. Auf der anderen Seite werden jedoch kostengünstige kohlensäurehaltige Getränke weiterhin eine Bedrohung für den Markt darstellen. Auch die Anwesenheit von Zucker in einigen funktionellen Getränken wirkt wachstumshemmend.

Um potenziellen Bedrohungen entgegenzuwirken, wird von Unternehmen erwartet, dass sie ihren Fokus auf die Expansion in Märkten mit hohem Potenzial im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika verlagern. Verbraucher in diesen Regionen zeigen ihre Bereitschaft, für exotische Geschmacksrichtungen Geld auszugeben, was für den Markt für aromatisierte und funktionelle Wasser gute Vorzeichen hat.

