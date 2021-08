Application Delivery Network-Markt Neue Ära der Industrie und Prognose 2017-2025

Globaler Markt für Anwendungsbereitstellungsnetzwerke: Momentaufnahme

Cyber – basierte Bedrohungen werden mittlerweile als Top-Wirtschaftsrisiko anerkannt. Unternehmen versuchen, Sicherheitsrisiken zu reduzieren, da die Komplexität des Netzwerks um ein Vielfaches zunimmt. Daher hilft Application Delivery Network (ADN) beim Schutz von Informationen vor schädlichen Anwendungen und Inhalten, während unternehmen sichere, schnelle und verfügbare Anwendungen bereitstellen und steigende Netzwerkverwaltungskosten regulieren.

Unternehmen setzen Technologien wie Bring-Your-Own-Device (BYOD) ein, bei denen die Mitarbeiter wichtige Geschäftsdaten unter anderem über ihre eigenen Smartphones, iPads und Laptops austauschen können. Leider sind bestehende Unternehmensnetzwerke nicht für den Umgang mit großem Anwendungsverkehr ausgelegt. Daher wird ADN von Netzwerkanbietern verwendet, um diese Anforderungen zu erfüllen, wodurch die Anwendungsbereitstellung in ein sicheres externes Netzwerk ausgelagert wird, das eine zuverlässige Anwendungsbereitstellung ohne Last und Latenz bietet.

Application Delivery Networks Marktanwendung kann in Bereichen wie Bildung, Hochtechnologie, Einzelhandel, Regierung, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie Medien und Unterhaltung verwendet werden. High-Tech – und Medien-und Unterhaltungsbranche werden voraussichtlich im Prognosezeitraum ein umfangreiches Wachstum des Marktes für Application Delivery Network (ADN) verzeichnen. Das Segment Medien und Unterhaltung wird in diesem Zeitraum aufgrund der wachsenden Anzahl individueller Internetkonsumenten voraussichtlich wachsen, während der steigende Bedarf an Komplexität in Systemen das Hochtechnologiesegment ergänzen wird.

Auf dem stark konsolidierten Markt wird der harte Wettbewerb zwischen Mobilfunk-und Internetdienstanbietern die Unternehmen voraussichtlich dazu zwingen, ihre Gurtsysteme zu verbessern. Der exponentielle Anstieg des mobilen Datenverkehrs wird voraussichtlich lukrative Wege für etablierte und neue Marktteilnehmer schaffen, da Anbieter von Webbing-Lösungen mehr Anwendungsdatennetze installieren müssen, um ihren Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten zu können.

Globaler Markt für Anwendungsbereitstellungsnetzwerke: Inklusive Einblicke

Ein Pplication Delivery Network (ADN) – Markt umfasst eine breite Palette von Technologien, die Anwendungssicherheit, Transparenz, Beschleunigung und Verfügbarkeit bieten. Es kann gesagt werden, dass ein ADN nach der Verschmelzung von Application Delivery Controllern (ADC) mit Wide Area Network (WAN) Optimization Controllern (WOC) geboren wird. Ein ADC-Gerät wird immer am Ende des Rechenzentrums installiert, um die Anwendungsleistung und die Verkehrsverteilung zwischen Servern oder versetzten Standorten geografisch zu steuern und zu überwachen. Es wird auch als Content Switch oder Web Switch bezeichnet und als ausgeklügelte Traffic-Management-Technologie angesehen. In der Abteilung Büro des ADN werden Caching-Techniken in die Praxis umgesetzt, um den Fluss von Bits über ein Netzwerk zu reduzieren und den TCP-Verkehr (Transmission Control Protocol) zu lenken.

Globaler Markt für Application Delivery Network: Trends und Perspektiven

Die auf dem globalen Markt für Pplication Delivery Network (ADN) vorherrschende Technologie ist sehr gefragt, um den Bedarf an verbesserter Anwendungsmobilität und-sicherheit in einem unorganisierten Unternehmen zu befriedigen. Auf Echtzeitbasis kann die ADN-Technologie dabei helfen, Anwendungen sowie Inhalte und Zugriffe des Benutzers zu klassifizieren und zu priorisieren. Alle echtzeitbasierten Anwendungen, sowohl externe als auch interne, in einer Organisation können mit Hilfe von ADNs beschleunigt werden. Darüber hinaus hilft die ADN-Technologie dabei, die steigenden Kosten des Netzwerkmanagements im Auge zu behalten. Es kann sehr einfallsreich sein, um schnelle und sichere Anwendungen in einem Unternehmen bereitzustellen und vor schädlichen Anwendungen oder Inhalten zu schützen.

Neben den oben genannten Stimulatoren des globalen Marktes für Pplication Delivery Network (ADN) werden Faktoren wie die Notwendigkeit, die geschäftliche Agilität zu fördern und sich an Kostenkontrollmaßnahmen anzupassen, als Schlüsselfaktoren angesehen. Die Akzeptanz von ADN-Lösungen durch KMU ist höher, da sie in der Lage sind, die Lieferzeit zu verkürzen und gut geplante Netzwerke zu erstellen. Diese Lösungen werden auch von Organisationen aus verschiedenen Branchen benötigt, um das Eindringen von Viren in kritische Daten und Informationsverlust zu vermeiden. Die Nachfrage nach Kontrolle und Sicherheit ist ein weiterer Faktor, der den globalen Markt aufgrund der Notwendigkeit einer effizienten Bereitstellung von Anwendungen vorantreiben wird. Heutzutage gibt es eine Reihe von Unternehmen, die von Bedrohungen durch webbasierte Anwendungen für ihre wichtigen Geschäftsdaten bedroht werden.

Globaler Markt für Application Delivery Network: Segmentanalyse

Die Segmentierung des globalen Marktes für Pplication Delivery Network (ADN) weist zwei eng verwandte, aber charakteristische Parameter auf, nämlich Endbenutzer-Industrie und Endbenutzer. Auf der Grundlage der Endbenutzerbranche kann der Markt in drei Segmente unterteilt werden: Cloud-Dienstleister, Unternehmen und Telekommunikationsanbieter. Entsprechend der Endbenutzersegmentierung kann der Markt in KMU und Unternehmen eingeteilt werden. Nach Produkttyp umfassen die Schlüsselsegmente Controller, Anwendungsgateways und Anwendungssicherheitsausrüstung, während nach Branchen Hightech, Medien und Unterhaltung, Bildung, Einzelhandel, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) sowie Regierung die wichtigen Segmente sind. Die letzte Art der Segmentierung ist geografisch, wodurch der Markt in Segmente wie Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt wird.

Globaler Markt für Anwendungsbereitstellungsnetzwerke: Im Bericht erwähnte Akteure

Zu den weiteren Hauptakteuren auf dem globalen Markt für Pplication Delivery Network (ADN) gehören Brocade, Hewlett-Packard (HP), Cisco Systems, Inc., Oracle Corporation, Array Networks, Dell, Inc. Juniper Networks, A10 Networks und Citrix Systems, Inc. sind Prominente.

