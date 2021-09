Antimikrobielle Textilien-Markt-Analyse, Umfang, Anteil, Treiber, Beschränkungen, Chancen und Bedrohungen -2025 | Sciessent LLC, SANITIZED AG, Milliken Chemical, Vestagen Protective Technologies, Inc.

Markt für antimikrobielle Textilien: Momentaufnahme

Der globale Markt für antimikrobielle Textilien ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, und angesichts seiner relativ jungen Entstehung ist die Wachstumsrate des Marktes ebenfalls vielversprechend. Die anhaltende Nachfrage der Verbraucher nach antimikrobiellen Textilien wurde durch den Komfort erleichtert, den sie bieten, indem das Risiko einer mikrobiellen Kontamination durch Kleidung beseitigt wird. Bakterielle und Pilzinfektionen stellen ein erhebliches Risiko für die Haut dar und können sich zu ernsteren Erkrankungen entwickeln. Ihr Wegfall ist somit ein erheblicher Vorteil für die Träger.

Steigende Verschmutzungswerte in städtischen Zentren auf der ganzen Welt haben auch einen wesentlichen Beitrag zum globalen Markt für antimikrobielle Textilien geleistet. Umwelt-und Wasserverschmutzung können zu einer signifikanten Konzentration von Krankheitserregern führen, die leicht durch ihre Kleidung auf Personen übertragen werden können. Antimikrobielle Textilien werden daher in urbanen Zentren auf der ganzen Welt, in denen die Umweltverschmutzung oft am höchsten ist, immer mehr nachgefragt.

Die aufstrebenden Länder im asiatisch-pazifischen Raum dürften auch in den kommenden Jahren einen führenden Beitrag zum globalen Markt für antimikrobielle Textilien leisten, da die tropische Region mit erheblichen Problemen durch mikrobielle Krankheiten konfrontiert ist. Die zunehmende Umweltverschmutzung in Ländern wie China und Indien ist ein wichtiger Faktor für den Markt für antimikrobielle Textilien im asiatisch-pazifischen Raum, da die rasche Urbanisierung und industrielle Entwicklung in diesen beiden dynamischen Industriemächten in Städten wie Shanghai erhebliche Bedenken hervorgerufen hat, Peking, Mumbai, und Neu-Delhi.

Neben dem persönlichen Gebrauch dürften in den kommenden Jahren auch das verarbeitende Gewerbe und die Gesundheitsbranche wichtige Abnehmer auf dem Markt für antimikrobielle Textilien sein. Die weltweit stetigen Investitionen in den Gesundheitssektor sind somit ein wichtiger Treiber für den Markt für antimikrobielle Textilien.

Globaler Markt für antimikrobielle Textilien: Überblick

Der Einsatz antibakterieller Chemikalien in Textilien hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Textilien mit hohem Komfort und Ästhetik sowie hohen Leistungs -, Schutz-und Wartungseigenschaften hat zu einem verstärkten Einsatz von Textilien mit antibakteriellem Schutz in Bekleidungssorten wie Socken und Innerwear geführt. Der Einsatz von Chemikalien, die dem Wachstum anderer Mikroben wie Mehltau und Pilzen in Textilien widerstehen können, nimmt ebenfalls erheblich zu.

Dieser Bericht über die globalen antimikrobielle Markt präsentiert eine detaillierte übersicht über den Markt und die gegenwärtige Dynamik und große Projektionen in Bezug auf seine künftigen Wachstumsaussichten. Der Bericht enthält eine gründliche analytische Sicht auf den Markt und seine Segmente, Faktoren wie Treiber, Beschränkungen, Trends, Chancen und Regulierungsszenarien in den wichtigsten regionalen Märkten. Der Bericht enthält auch eine detaillierte Analyse der Wettbewerbslandschaft des Marktes sowie Empfehlungen zu den vielversprechendsten Sektoren und Regionen.

Globaler Markt für antimikrobielle Textilien: Treiber und Beschränkungen

Einige der Schlüsselfaktoren für den globalen Markt für antimikrobielle Textilien sind die steigende Nachfrage nach leistungsstarken und mikrobenresistenten Geweben in einer ständig wachsenden Anzahl von Anwendungsbereichen und technologische Fortschritte bei der Herstellung solcher Textilien. Der sich verschärfende Wettbewerb aufgrund der steigenden Anzahl von Unternehmen auf dem Markt führt zu einem verstärkten Fokus auf Forschungs-und Entwicklungspraktiken, die auf die Entwicklung von Wirkstoffen abzielen, die die Hautbarriere nicht überschreiten oder reizen und ein starkes Sicherheitsprofil aufweisen. Diese Entwicklungen dürften sich auch im Prognosezeitraum des Berichts erheblich auf die weltweite Nachfrage nach antimikrobiellen Textilien auswirken.

Das Vorhandensein einiger umweltschädlicher Chemikalien wie Triclosan in einigen der gebräuchlichsten antimikrobiellen Produkte, die für industrielle Zwecke verwendet werden, könnte jedoch das Wachstum des Marktes in gewissem Maße bremsen. Strenge Umweltverträglichkeitsvorschriften in mehreren regionalen Märkten werden voraussichtlich zu enormen Wachstumsherausforderungen für Textilien führen, die antimikrobielle Produkte verwenden, die diese und andere schädliche Chemikalien enthalten.

Globaler Markt für antimikrobielle Textilien: Geographische Dynamik

Von den wichtigsten regionalen Märkten für antimikrobielle Textilien hat sich der asiatisch-pazifische Markt in den letzten Jahren zu einem der vielversprechendsten entwickelt. Der regionale Markt ist sowohl volumenmäßig als auch wertmäßig am schnellsten gewachsen und blieb das Zentrum für mehrere technologische Fortschritte. Der florierende Industriesektor der Region, der enorme Anstieg wohlhabender Verbraucher, der sich ändernde Lebensstil und die gestiegene Nachfrage nach innovativen Textilien sind einige der Schlüsselfaktoren, die die Nachfrage nach antimikrobiellen Textilien in der Region angekurbelt haben. Darüber hinaus treiben die zunehmenden Anwendungen antimikrobieller Textilien in Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe und dem Gesundheitswesen den Markt an.

Globaler Markt für antimikrobielle Textilien: Wettbewerbslandschaft

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für antimikrobielle Wirkstoffe sind Sciessent LLC, SANITIZED AG, Milliken Chemical und Vestagen Protective Technologies, Inc., Herculite Products, Inc., Unitika Trading Co., Ltd. Trevira GmbH, Der Dow Chemical Company, Lonza Group AG, PurThread Technologies, Inc. BASF SE , BioCote-Beschichtung: spezieller Ltd. und Microban International, Ltd.

Der hohe Wettbewerb auf dem Markt und der Aufstieg mehrerer inländischer Akteure, die einen beträchtlichen Anteil am Weltmarkt beanspruchen, haben etablierte Anbieter gezwungen, sich mehr auf Kooperationen, Fusionen und Übernahmen zu konzentrieren, um ihre geografische Reichweite und ihr Produktportfolio zu erweitern. In den nächsten Jahren werden strategische Kooperationen mit Anbietern in entwicklungs-und wachstumsstarken regionalen Märkten wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika voraussichtlich zunehmen, da Unternehmen die Wachstumschancen in diesen Regionen nutzen möchten.

