Anorganische Szintillatoren Branchentrends und Global Big Players Research Report bis 2028

Marktanalyse und Einblicke: Globaler Markt für anorganische Szintillatoren

Für den Markt für anorganische Szintillatoren wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 ein Marktwachstum erwartet. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 6,3% wächst und voraussichtlich 485,99 USD erreichen wird bis 2028 von 301,22 Mio. USD im Jahr 2020. Die steigende Nachfrage nach anorganischen Szintillatoren in Entwicklungsländern und chronische Krankheiten, insbesondere Krebs, sind die Haupttreiber des Marktes. Allerdings hemmen die zunehmenden Berufsrisiken das Marktwachstum. Die vorteilhaften Vorteile anorganischer Szintillatoren und deren zunehmende Verwendung in medizinischen Instrumenten geben dem Marktteilnehmer die Möglichkeit, das Marktwachstum zu steigern. Die Schwierigkeit und das Risiko beim Umgang mit Chemikalien und Strahlung sind jedoch eine große Herausforderung.

Der Anorganische Szintillatoren-Marktbericht enthält Details zu Marktanteilen, neuen Entwicklungen, den Auswirkungen inländischer und lokalisierter Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf aufkommende Umsatztaschen, Änderungen der Marktvorschriften, Produktgenehmigungen, strategische Entscheidungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um die Analyse und das Marktszenario zu verstehen, kontaktieren Sie uns für einen Analyst Brief; Unser Team wird Ihnen helfen, eine Lösung für die Auswirkungen auf den Umsatz zu entwickeln, um Ihr gewünschtes Ziel zu erreichen.

Globaler Marktumfang und Marktgröße von Anorganische Szintillatoren

Der globale Markt für anorganische Szintillatoren ist in vier bemerkenswerte Segmente unterteilt, die auf Szintillationsmaterial, Typ, Anwendung und Endbenutzer basieren.

Auf der Grundlage des Szintillationsmaterials wird der globale Markt für anorganische Szintillatoren in Natriumiodid (NAI), Cäsiumiodid (CSI), Lutetiumoxyorthosilikat (LSO) und Lutetium-Yttriumoxyorthosilikat (LYSO), Bismutgermanat (BGO), Bariumfluorid, Bleiwolframat (PBWO4), Cadmiumwolframat (CDWO4), Cerbromid (CEBR3), Lanthanbromid (LABR3), Gadoliniumorthosilikat (GSO), Yttrium-Aluminium-Granat YAG (CE), Gadoliniumoxysulfid (GOS) und andere Szintillationsmaterialien. 2021 soll das Natriumiodid-Segment den Markt dominieren. Es hat eine beachtliche Lichtausbeute, die einer Szintillationseffizienz von etwa 13 Prozent entspricht und genaue Ergebnisse liefert.

• Auf der Grundlage des Typs ist der globale Markt für anorganische Szintillatoren in Alkalihalogenide, Oxidverbindungen und Seltenerdmetalle unterteilt. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass das Segment der Alkalihalogenide den Markt dominiert, da es die reinste Aktivitätseigenschaft aufweist und Neutronen leicht erkennt.

• Auf der Grundlage der Anwendungen ist der globale Markt für anorganische Szintillatoren in medizinische Bildgebung, Nuklearmedizin, Strahlenschutz, Ölexploration, Prozessindustrie, Biowissenschaften und andere unterteilt. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass das Segment der medizinischen Bildgebung aufgrund der besseren und effizienteren Nutzung von Röntgen- oder Gammastrahlen den Markt dominieren wird.

• Auf der Grundlage der Endbenutzer ist der globale Markt für anorganische Szintillatoren in Gesundheitswesen, Heimatschutz und Definitionen, Kernkraftwerke, industrielle Anwendungen und andere unterteilt. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass das Gesundheitssegment aufgrund der wachsenden Nachfrage nach anorganischen Szintillatoren in Gesundheitsgeräten den Markt dominieren wird.

Wettbewerbslandschaft und Marktanteilsanalyse für anorganische Szintillatoren

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für anorganische Szintillatoren liefert Details des Wettbewerbers. Enthaltene Details sind Unternehmensüberblick, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktversuchspipelines, Produktzulassungen, Patente, Produktbreite, und Breite, Anwendungsdominanz, Technologie-Lebenslinienkurve. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus des Unternehmens auf den Markt für anorganische Szintillatoren.

Die wichtigsten Unternehmen, die anorganische Szintillatoren anbieten, sind Saint-Gobain, Dynasil Corporation, Hamamatsu Photonics KK, Hitachi Ltd, Rexon Components, Inc., Detec, TOSHIBA MATERIALS CO., LTD., SCINTACOR, Epic Crystal Co., Ltd, Alpha Spectra, Inc ., Shanghai SICCAS High Technology Corporation, NIHON KESSHO KOGAKU CO., LTD., XZ LAB, INC., Thermo Fisher Scientific, Inc., NUVIATech Instrument, GAMMASPECTACULAR, Scionix Holland, Alkor Technologies, Hellma GmbH & Co.KG, Omega Piezo Technologies , BERKELEY NUCLEONICS CORPORATION, Hangzhou Shalom Electro-optics Technology Co., Ltd, Merck KGaA, Radanite (Beijing) Trading and Technology Co., Ltd, Kinheng Crystal Material (Shanghai) Co., Ltd., Unter anderem.

Viele Produkteinführungen und Vereinbarungen werden auch von den Unternehmen weltweit initiiert, was den Markt für anorganische Szintillatoren beschleunigt.

Zum Beispiel,

• Im August 2021 hat Hitachi, Ltd. gaben bekannt, dass sie die Akquisition des Ground Transportation Systems-Geschäfts von Thales abgeschlossen haben. Diese Akquisition hat ihren weltweiten Umsatz gesteigert und die Produktionskapazität erhöht

• Im Juni 2021 gab Saint-Gobain in ihren Pressemitteilungen die Gewinner der 16. Ausgabe des Multi-Komfort-Studentenwettbewerbs bekannt. Mehr als 200 Universitäten aus 38 Ländern weltweit nahmen an dem Projekt des Unternehmens teil. Dies half dem Unternehmen, mehr Aufmerksamkeit von globalen Kunden zu gewinnen, die in der Geschäftsausweitung erwartet werden

