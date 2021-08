Analyse und Prognose der Phoropter-Marktwertschöpfungskette bis 2026

Phoropter ist ein Instrument, das den Brechungsfehler des Auges untersucht und hilft, die Sehstärke zu bestimmen. Phoropter ist ein medizinisches Gerät oder Instrument, das bei der Augenuntersuchung verwendet wird. Dieses Instrument besteht aus Prismen, Zylindern und Linsen, die helfen, den Brechungsfehler des Auges zu messen, um die natürliche Ruheposition des Auges, das binokulare Sehen, die Nahfokusfähigkeit und die Augenbewegungen zu messen. Diese Geräte werden allgemein als Refraktoren bezeichnet. Dieses Gerät wurde in den frühen 1900er Jahren entwickelt, um während einer Untersuchung einzelne Linsen an jedem Auge zu testen. Es wird auch verwendet, um Phorien und duktionen zu messen.

Der Anstieg der Prävalenz von refraktiven Augenerkrankungen wie Astigmatismus, Myopie und Hyperopie ist ein wichtiger Treiber des globalen Phoropters-Marktes. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren 2004 rund 2,7 % der Menschen aufgrund nicht korrigierter Refraktionsfehler sehbehindert. 4,4% der Chinesen leiden an Sehbehinderungen durch nicht korrigierte Refraktionsfehler. Zusätzlich zu einer von der WHO im Jahr 2013 veröffentlichten Daten, lebt die Mehrheit der Menschen im Alter von 50 Jahren oder darüber derzeit mit Blindheit. Der Bericht stellte auch fest, dass unkorrigierte Refraktionsfehler zu Sehbehinderungen geführt haben, insbesondere in den Volkswirtschaften mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die Zunahme der Luftverschmutzung und ein sich schnell entwickelnder Lebensstil beeinträchtigen die Sehkraft. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den globalen Markt für Phoropter ankurbeln. Die Weiterentwicklung neuer Technologien in der Augenheilkunde und die Hinzufügung neuer Geräte treiben den Markt für Phoropter an. Das mangelnde Bewusstsein der Menschen für Augenkrankheiten und der Mangel an qualifiziertem Personal für die korrekte Untersuchung sind jedoch einige Faktoren, die den Weltmarkt hemmen.

Broschüre anfordern @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=60438

Der globale Phoropter-Markt kann nach Produkttyp, Endbenutzer und Region unterteilt werden. Hinsichtlich des Produkttyps kann der globale Markt in manuelle Phoropter und digitale Phoropter unterteilt werden. Es wird erwartet, dass das Segment der digitalen Phoropter den Markt im Prognosezeitraum dominiert, da es eine genauere Messung von Phorien und Ableitungen sowie eine einfachere Bedienung ermöglicht. In Bezug auf Endbenutzer kann der globale Phoropter-Markt in Krankenhäuser, Augenkliniken und optometrische Kliniken unterteilt werden. Das Segment Augenkliniken wird den Phoropter-Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren. Die Neigung der Patienten zu Augenkliniken, der Zugang zu diesen Kliniken und die Verfügbarkeit fortschrittlicher Geräte in diesen Kliniken sind wichtige Faktoren, die das Segment ankurbeln.

Anfrage für kundenspezifische Forschung @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=CR&rep_id=60438

In Bezug auf die Region kann der globale Phoropter-Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika macht einen großen Teil des globalen Phoropters-Marktes aus. Der Markt in der Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich expandieren. Das Wachstum der alternden Bevölkerung, die Zunahme der Prävalenz von Augenkrankheiten und bessere Gesundheitseinrichtungen in der Region sind einige der Hauptfaktoren, die den Phoropter-Markt in Nordamerika antreiben. In Bezug auf den Umsatz wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Prävalenz von Augenerkrankungen und der Präsenz wichtiger Akteure in der Region einen großen Marktanteil ausmachen wird. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich mit einer hohen CAGR wachsen, da die Prävalenz von Augenerkrankungen zunimmt, die Infrastruktur des Gesundheitswesens verbessert und das Bewusstsein der Menschen für Augenpflege und Sehvermögen gestiegen ist.

Buchen Sie einen Bericht vor @ https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=60438<ype=S

Der globale Phoroptermarkt ist aufgrund der Präsenz großer Unternehmen auf diesem Markt stark fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt gehören die Luneau Technology Group, AMETEK, Inc. und Reichert, Inc., Carl Zeiss Meditec AG, bon Optic Vertriebsges mbH, NIDEK CO., LTD., ESSILOR Ltd., US Ophthalmic, Rocket Medical Technology ( Beijing) Co., Ltd, RIGHT MFG.CO., LTD. und S4OPTIK LLC.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research

Driving Dyslipidemia Drugs Market: https://www.prnewswire.com/news-releases/cholesterol-and-triglyceride-abnormalities-on-a-rise-driving-dyslipidemia-drugs-market-to-higher-trajectory-tmr-301024637 .html

Markt für Life-Science-Reagenzien: https://www.prnewswire.com/news-releases/technological-advancements-to-drive-significant-growth-in-the-life-science-reagents-market-from-2019-to-2027 -staaten-tmr-301025999.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/