Analyse du marché des applications mobiles 2021 par les meilleurs acteurs comme Microsoft, IBM, Google LLC, SAP, SAMSUNG, Apple Inc., Oracle, Amazon.com, Inc., Gameloft., Practo

Le rapport de recherche sur le marché des applications mobiles est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché des applications mobiles fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial des applications mobiles a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché des applications mobiles présente les entreprises suivantes, notamment : Microsoft, IBM, Google LLC, SAP, SAMSUNG, Apple Inc., Oracle, Amazon.com, Inc., Gameloft., Practo., CultFit, Koninklijke Philips NV, iHealth Labs Inc, AT&T Intellectual Property., Allscripts Healthcare, LLC, Qualcomm Technologies, Inc., Cerner Corporation., Doximity, Inc., Evolent Health, Inc., Perfint Healthcare, Oscar Insurance, Zest Health, athenahealth, Inc., OMRON Corporation, Nokia et Cisco Systems, Inc

Analyse du marché et perspectives :

Numérisation rapide des économies, en particulier des économies émergentes telles que l’Inde et la Chine, prolifération croissante de l’Internet haut débit et de l’électronique portable intelligente pour les consommateurs pour permettre aux entreprises de mobiliser leurs processus commerciaux et d’étendre leurs marques pour une plus grande interaction et une augmentation des offres de produits aux clients sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des applications mobiles. Data Bridge Market Research analyse que le marché des applications mobiles affichera un TCAC de 11,10 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que le marché des applications mobiles atteindrait une valeur marchande de 358211,22 millions de dollars d’ici 2028.

D’après le nom lui-même, il est clair que les applications mobiles sont les programmes logiciels qui s’exécutent ou sont conçus pour les smartphones, les tablettes et les tablettes informatiques. Les applications mobiles fournissent des services similaires aux applications informatiques, mais d’une manière plus pratique. De nombreuses applications sont disponibles sur toutes sortes de plateformes à savoir Android, IOS, Windows et autres. Clash of clans, trivial crack, make my trip sont quelques exemples d’applications mobiles.

La demande accrue d’Internet haut débit associée à la croissance du nombre d’utilisateurs du haut débit sans fil apparaîtra comme le principal facteur de croissance du marché des applications mobiles. L’adoption croissante de technologies avancées telles que l’Internet des objets, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle aggravera encore la croissance du marché des applications mobiles. La croissance des compétences en recherche et développement des petites et moyennes entreprises, la disponibilité croissante de forfaits de données à faible coût auprès des opérateurs de télécommunications, l’adoption croissante de l’infrastructure LTE et l’augmentation de la demande d’applications de jeux sont d’autres facteurs qui renforcent la croissance du marché des applications mobiles.

Par place de marché (Apple IOS Store, Google Play Store et autres places de marché)

Par catégorie d’application (Jeux, divertissement et musique, santé et forme physique, voyages et hôtellerie, vente au détail et commerce électronique, éducation et apprentissage, réseaux sociaux et autres)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des applications mobiles 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales d’applications mobiles, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial des applications mobiles par régions

5 Application mobile en Amérique du Nord par pays

6 Application mobile en Europe par pays

7 Application mobile Asie-Pacifique par pays

8 applications mobiles en Amérique du Sud par pays

9 Application mobile au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial des applications mobiles par type

11 Segment de marché mondial des applications mobiles par application

12 Prévisions du marché des applications mobiles

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

