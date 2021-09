Analyse des krisenbedingten COVID-19-Wachstumsmarkts für fermentierte milchfreie alkoholfreie Getränke

Laut einer neuen Studie von TMR wird der Verkauf von fermentierten alkoholfreien milchfreien Getränken im Jahr 2019 voraussichtlich ~376.100 Tonnen erreichen und zwischen 2019 und 2029 ein Wachstum von ~5% im Jahresvergleich von ~5% verzeichnen. Wachstum des Der Markt für fermentierte alkoholfreie alkoholfreie Getränke wird weiterhin von einer Reihe von Faktoren angetrieben, die von einer zunehmenden veganen Bevölkerung, einer steigenden Zahl von Personen mit Laktoseintoleranz und einer steigenden Zahl intelligenter Verbraucher reichen zu denen das Bewusstsein für Probiotika steigt.

Die Idee fermentierter milchfreier alkoholfreier Getränke ist eine ziemliche Nische und musste berücksichtigt werden, da die Zahl der Menschen, die unter den negativen Auswirkungen des Alkoholkonsums leiden, zugenommen hat, angefangen beim Trinken und Fahren, bei Verkehrsunfällen bis hin zu langen -langfristige gesundheitliche Auswirkungen, auch bei der jüngeren Generation. Eine gesunde und geschmacksgleiche Alternative zu Alkohol sind daher fermentierte milchfreie alkoholfreie Getränke, die ebenfalls wie alkoholische Getränke gebraut werden und diesen ebenfalls den gleichen Geschmack verleihen, jedoch keinen Alkoholgehalt aufweisen.

Fermentierte milchfreie alkoholfreie Getränke werden in vier Produkttypen unterteilt, von denen fermentierte Erfrischungsgetränke 2019 voraussichtlich einen herausragenden Anteil von ~60% haben werden. Dieses Segment wird einen Großteil der Verbraucher abdecken, hauptsächlich in den Altersgruppe 18-24.

Fermentierte milchfreie alkoholfreie Getränke Markt: Bevorzugte Neigung zu milchfreien Produkten

Wachsende Bedenken hinsichtlich Gesundheit und Wohlbefinden haben dazu geführt, dass Verbraucher ihren Lebensstil und ihre Gewohnheiten ändern. Diese haben auch ihre Essensvorlieben verändert. Aufgrund dieser Verschiebung ist die Nachfrage nach Nicht-Milchprodukten gestiegen, da die Nebenwirkungen des Konsums von Milchprodukten seit langem mit Problemen verbunden sind. Von ihnen ist Fettleibigkeit die Hauptursache für verschiedene lebensbedrohliche Krankheiten wie Osteoarthritis, rheumatoide Arthritis und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Zahl der Menschen, die an einer Laktoseintoleranz leiden, steigt von Jahr zu Jahr. Laut der neuesten Umfrage des Office on Women Health aus dem Jahr 2018 leiden etwa 30 bis 50 Millionen Amerikaner an Laktoseintoleranz. Bei Frauen erhöht es das Arthroserisiko.

Ernährungsschub durch innovative Inhaltsstoffe, die die Nachfrage steigern

Das Vertrauen der Millennials in fermentierte milchfreie alkoholfreie Getränke wächst aufgrund ihres Nährwerts und ihrer gesundheitlichen Vorteile. Außerdem sind Millennials auch bereit, mehr für qualitativ hochwertige Produkte auszugeben. Darüber hinaus investieren die Hersteller enorme Summen in die Forschung, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen, um so eine Reihe von Verbrauchern zu gewinnen und so ihr Produktportfolio zu erweitern. Sie führen aromatisierte Produkte in verschiedenen nicht angezapften Märkten für fermentierte milchfreie alkoholfreie Getränke wie MEA ein, um den Absatz dieser Getränke in diesen Regionen zu steigern.

Fermentierte milchfreie alkoholfreie Getränke Markt: Wettbewerbslandschaft

In der Studie wurden einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für fermentierte milchfreie alkoholfreie Getränke vorgestellt. Hauptakteure auf dem Markt für fermentierte milchfreie alkoholfreie Getränke sind Thurella AG, KeVita, Inc, Good Karma Foods, Inc., Millennium Products Inc., Health-Ade Llc., Konings NV, Bionade GmbH, Reed’s, Inc. , und andere Spieler mit fermentierten milchfreien alkoholfreien Getränken.

