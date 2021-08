Analyse der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf den Wärmetauscher-Markt

Transparency Market Research hat einen neuen Bericht über den weltweiten Wärmetauschermarkt veröffentlicht. Dem Bericht zufolge belief sich der weltweite Markt für Wärmetauscher im Jahr 2013 auf 11,86 Milliarden US-Dollar und wird bis 2020 voraussichtlich 18,04 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Bericht mit dem Titel „Markt für Wärmetauscher – Globale Branchenanalyse, Marktgröße, Marktanteil, Wachstum, Trends und Forecast 2014 – 2020′ besagt, dass der weltweite Markt für Wärmetauscher bis 2020 voraussichtlich um 6,02 % CAGR steigen wird.

Es wird erwartet, dass das schnelle Wachstum des Stromverbrauchs in verschiedenen Branchen im Prognosezeitraum zur Expansion des globalen Marktes für Wärmetauscher beitragen wird. Kondensatoren sind für jedes Kraftwerk ein unverzichtbares Element, da sie den Kühlkörper und den Wasser-Dampf-Kreislauf verbinden. Die Leistung der Kondensatoren wirkt sich direkt auf die Leistung der Kraftwerke und die Verfügbarkeit von elektrischer Energie aus. Kondensatoren sollen hohe Leistungsanforderungen erfüllen. Diese Gruppe von Wärmetauschergeräten wird hauptsächlich in den meisten Kraftwerken eingesetzt. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach allen Arten von Wärmetauschern weltweit wächst, was zu einem Wachstum des globalen Wärmetauschermarktes führt. Der globale Wärmetauscher Markt ist nach Produkttyp, Endbenutzer und Geografie segmentiert.

Geografisch ist der globale Markt für Wärmetauscher in Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika und den Rest der Welt unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum war 2013 das führende regionale Segment des globalen Wärmetauschermarktes. Das Segment Asien-Pazifik machte 2013 33,60% des Weltmarktes aus und wurde mit 3,94 Mrd. US-Dollar bewertet. Dank der konstanten Nachfrage nach Wärmetauschern in der gesamten Region wird der asiatisch-pazifische Markt voraussichtlich um 6,34 % CAGR bis 2020 auf 6,12 Milliarden US-Dollar wachsen.

Nach Produkttyp ist der globale Markt für Wärmetauscher in luftgekühlte, Platten- und Rahmen-, Rohrbündel- und andere unterteilt. Das Rohrbündelsegment des globalen Wärmetauschermarktes hatte 2014 den höchsten Marktanteil. Da in allen Regionen eine steigende Zahl von Ölfeld- und Infrastrukturentwicklungsprojekten geplant ist, wird das Rohrbündelsegment während der Prognose voraussichtlich schnell wachsen Zeitraum. Gegenwärtig unternehmen die Regierungen von Ländern, die mit ständiger Stromknappheit konfrontiert sind, Anstrengungen, die Stromerzeugungsaktivitäten zu modernisieren, um die steigende Nachfrage nach Strom aus verschiedenen Industrien zu decken. Die Verfügbarkeit mehrerer Wärmetauscher mit erweiterten Funktionen wird den globalen Markt für Wärmetauscher im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Wärmetauschermarkt sind GEA Heat Exchangers, Heatmaster BV, SAACKE GmbH, Southwest Thermal Technology und Alfa Laval Corporate AB. Die meisten der führenden Unternehmen auf dem globalen Wärmetauschermarkt führen tragbare Wärmetauscher ein, um den Anforderungen kleiner Gewerbe- und Wohneinrichtungen gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass die schnell wachsende Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsbranche (HVAC) die Nachfrage nach Wärmetauschern in den kommenden Jahren steigern wird. Kapazitätserweiterungen im Kohlenwasserstoff- und Stromsektor werden voraussichtlich auch den globalen Markt für Wärmetauscher im Prognosezeitraum antreiben. Aufstrebende Unternehmen aus der ganzen Welt haben großes Interesse an der Einführung erneuerbarer Energietechnologien zur Diversifizierung ihres Energieportfolios bekundet.

