Analyse der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf den Ölsäure-Markt

Ölsäuremarkt: Einführung

Basierend auf dem Wert wird erwartet, dass der globale Ölsäuremarkt von 2020 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,5 % und einem Kreuzwert von 400 Mio. USD bis 2030 wachsen wird der Produktion und des Verbrauchs führte der asiatisch-pazifische Raum 2019 den weltweiten Ölsäuremarkt an. Dieser Trend wird sich voraussichtlich von 2020 bis 2030 fortsetzen Es wird geschätzt, dass Ölsäure in Körperpflegeprodukten die Gesamtnachfrage nach Ölsäure im Prognosezeitraum ankurbelt.

Ölsäuremarkt: Haupttreiber und Hemmnisse

Die Verbraucherakzeptanz für High-Oleic-Öl ist weltweit gestiegen. Im November 2018 genehmigte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) qualifizierte gesundheitsbezogene Angaben für Ölsäure, was darauf hindeutet, dass der Verzehr von Ölsäure in Speiseölen wie Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Olivenöl das Risiko einer koronaren Herzkrankheit verringern kann. Dies wird die Einführung von Ölsäure in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in naher Zukunft wahrscheinlich erheblich vorantreiben.

Die Anreicherung von verarbeiteten Lebensmitteln mit Ölsäure bietet Branchenteilnehmern lukrative Möglichkeiten auf dem Ölsäuremarkt. Die steigende Nachfrage nach funktionellen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln wird voraussichtlich die Nachfrage nach Ölsäure in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in naher Zukunft ankurbeln. Überkapazitäten dürften im Ölsäuremarkt weiterhin ein Thema bleiben. Dies wird den Ölsäuremarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich zurückhalten, da die neue Nutzerbasis für Ölsäure in den nächsten Jahren voraussichtlich in moderatem Tempo wachsen wird.

Ölsäuremarkt: Hauptsegmente

Basierend auf dem Endverbrauch wurde der globale Ölsäuremarkt in Kosmetik und Körperpflege, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen, Textilien und Leder, Automobil, chemische Zwischenprodukte, Lebensmittel und Getränke und andere unterteilt. Die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie wird wahrscheinlich bis 2030 der wichtigste Endverbraucher von Ölsäure sein. Ölsäure wird häufig bei der Herstellung von Lotionen, Lippenstiften, Cremes und Feuchtigkeitscremes verwendet. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Ölsäure in der Körperpflegeindustrie durch einen deutlichen Anstieg der Ausgaben für Kosmetika bei Frauen und einen steigenden Verbrauch von Pflegeprodukten für Männer steigen wird. Die Nachfrage nach Ölsäure als Emulgator und Tensid dürfte in naher Zukunft in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten hoch sein. Ölsäure reguliert die Insulinsekretion und minimiert Blutzuckerspitzen. Die Erhöhung der Menge an Olivenöl in der Nahrung kann das Risiko verringern, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Es wird geschätzt, dass der Nutzen von Ölsäure bei der Förderung der Insulinsensitivität die Nachfrage nach Ölsäure in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie in naher Zukunft ankurbeln wird.

Asien-Pazifik wird hochlukrative Region des Ölsäuremarktes

Wertmäßig hielt der asiatisch-pazifische Raum 2019 einen Anteil von mehr als 50 % am weltweiten Ölsäuremarkt. Die Bevorzugung von Spezialprodukten gegenüber Grundprodukten hat im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für die Verwendung von Spezialprodukten in der Region zugenommen Region. Die Körperpflegeindustrie im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich bis 2025 den Marktwert von 120 Mrd. US-Dollar überschreiten. Die weltweite Nachfrage nach Ölsäure im Kosmetik- und Körperpflegesegment wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 4% steigen Chinas frühe Eindämmung der Pandemie wird voraussichtlich die allgemeine Erholung der Ölsäurenachfrage in unmittelbarer Zukunft unterstützen.

Wettbewerbslandschaft

Die weltweite Ölsäure war 2019 fragmentiert. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Zu den wichtigsten Herstellern von Ölsäure gehören Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd., VVF L.L.C., Klk Oleo Sdn. Bhd., Wilmar International Limited, Godrej Industries (Chemie) und Oleon NV.

