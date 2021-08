Analyse der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Unterwasserverteiler

Der globale Markt für Unterwasserverteiler wird in einem aktuellen Marktforschungsbericht von Transparency Market Research ausführlich untersucht. Dem Bericht zufolge wird der Markt zwischen 2014 und 2020 mit einer moderaten CAGR von 5,6% wachsen. Infolgedessen wird der Markt von einer Bewertung von 2,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2013 auf 3,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 steigen Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2014 – 2020“. Es enthält eine eingehende Analyse der Schlüsselelemente des Marktes und der Auswirkungen der kritischen Faktoren, die den Markt antreiben, seines Wachstums und der wichtigsten Trends auf die Gesamtentwicklung des Marktes.

Der technologische Fortschritt im Bereich der Unterwassertechnologien und die zunehmende Verlagerung der großen Öl- und Gasproduzenten von den sich schnell erschöpfenden konventionellen Onshore-Reserven hin zu komplexen Unterwasser-Reserven sind wichtige Faktoren, die den globalen Markt für Unterwasser-Manifolds antreiben. Die Fähigkeit von Unterwasserverteilern, sich leicht an unterschiedliche Betriebsbedingungen anzupassen, ist auch ein wichtiger Faktor für die zunehmende Verbreitung von Unterwasserverteilern auf der ganzen Welt. Allerdings dürfte der Faktor volatiler Rohölpreise das Gesamtwachstum des Marktes bis zu einem gewissen Grad dämpfen.

Dennoch wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Öl und Gas und vielen verwandten Produkten im Prognosezeitraum des Berichts zahlreiche Wachstumspfade für den globalen Markt für Unterwasserverteiler eröffnen wird einen deutlichen Schub für die Märkte für zahlreiche Unterwassertechnologien. Unternehmen suchen zunehmend nach Wegen, Unterwassertechnologien zu entwickeln, die sich besser an die schwierigen Arbeitsbedingungen anpassen, die bei der Ölexploration in der Tiefsee üblich sind. Auch die Tatsache, dass durch die Installation von Unterwasserverteilern eine deutliche Reduzierung der Gesamtinvestitionskosten für eine Explorationsaktivität erreicht werden kann, wirkt sich positiv auf den weltweiten Markt für Unterwasserverteiler aus.

Der Bericht segmentiert den globalen Markt für Unterwasserverteiler nach zwei Kriterien: Anwendung und Geografie. Je nach Anwendung wurde der Markt in Produktionsverteiler und Einspritzverteiler unterteilt. In das Segment der Einspritzverteiler wurden in den letzten Jahren zunehmend Investitionen von internationalen Anbietern getätigt.

Auf der Grundlage der Geografie unterteilt der Bericht den Markt in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika, Lateinamerika und Europa. Von diesen führte Europa 2013 den weltweiten Markt für Unterwasser-Manifolds an, hauptsächlich aufgrund des Drucks, eine Musterstruktur einzuhalten, um Unterwasserinstrumente intakt zu halten.

Der Bericht bietet auch einen detaillierten Überblick über die Wettbewerbslandschaft des globalen Marktes für Unterwasserverteiler mit Hilfe der Geschäftsprofile einiger der wichtigsten auf dem Markt tätigen Unternehmen, marktattraktiven Analysen und jüngsten Entwicklungen. Einige der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt, die in dem Bericht vorgestellt werden, sind Dril-Quip Inc., Aker Solutions ASA, Baker Hughes Incorporated, FMC Technologies, Inc., General Electric, Subsea 7 S.A. und OneSubsea.

