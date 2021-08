Analyse der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Klebstoffe und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie

Markt für Klebstoffe und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie: Einführung

Wertmäßig wird der globale Kleb- und Dichtstoffmarkt für die verarbeitende Industrie bis 2030 voraussichtlich 33,3 Mrd Zeitraum. Die steigende Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen in der Elektronik- und Automobilbranche ist ein wesentlicher Faktor für den globalen Kleb- und Dichtstoffmarkt für die Fertigungsindustrie. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen in Elektrofahrzeugen den Weltmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Haupttreiber des Marktes für Klebstoffe und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie

Der weltweite Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die verarbeitende Industrie wird hauptsächlich durch die zunehmende Verwendung von Kleb- und Dichtstoffen in elektronischen Produkten, Batterien und Geräten angetrieben. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen aufgrund der Einführung in Elektrofahrzeuge weltweit gestiegen. Klebstoffe und Dichtmittel werden im gesamten Innen-, Außen- und Motorraum eines Flugzeugs verwendet. Als Klebstoffe für die Luft- und Raumfahrt kommen Acryle, Epoxide, Cyanacrylate in Frage. Klebstoffe werden aufgrund ihrer Vorteile gegenüber anderen Klebstoffarten im Inneren, Äußeren und Motorraum von Flugzeugen bevorzugt. Klebstoffe tragen höhere Gewichtsbelastungen und verbessern die gleichmäßige Verteilung von Spannung und Dehnung über die Verbindungen. Klebstoffe bewahren auch die Integrität und Festigkeit der Materialien, da kein Loch, keine Niete oder Befestigungselemente vorhanden sind, die die Struktur schwächen. Diese Faktoren werden voraussichtlich die weltweite Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen im Prognosezeitraum ankurbeln.

Automobilmontage mit hoher Akzeptanz von Kleb- und Dichtstoffen

Das Segment Automobilmontage hatte 2019 einen führenden Anteil am Kleb- und Dichtstoffmarkt für die verarbeitende Industrie, angeführt vom Wachstum in der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie konzentriert sich auf die Konstruktion leichter und kraftstoffsparender Fahrzeuge, die den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren können. Weltweit werden strenge Vorschriften bezüglich des CO2-Ausstoßes erlassen. Kleb- und Dichtstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der CO2-Emissionen. Sie verleihen Fahrzeugen strukturelle Festigkeit. Sie besitzen die Fähigkeit, verschiedene Oberflächen miteinander zu verbinden. Der Einsatz von Klebstoffen macht das Fahrzeug im Vergleich zu mechanischen Befestigungsverfahren wie Schweißen, Schrauben und Löten leichter, leiser und sicherer. Strukturklebstoffe wie Epoxide, Acryl und Polyurethan verteilen bekanntermaßen die Last gleichmäßig über eine Oberfläche, was zu einer besseren Effizienz im Vergleich zu mechanischer Befestigung führt, die lokale Spannungen in den verbundenen Teilen erzeugt. Derzeit werden in einem durchschnittlichen Auto rund 12 Kilogramm Klebstoffe verwendet. Dieser Betrag wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich erhöhen.

UV-Klebstofftyp dominiert den Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie

Die UV-Klebstoffe machten 2019 einen Großteil des weltweiten Klebstoffmarktes für die verarbeitende Industrie aus. UV-Klebstoffe werden im Allgemeinen aufgrund ihres schnellen Aushärteprozesses bei Licht der entsprechenden Wellenlänge und Intensität bevorzugt. Das Polyurethan-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Polyurethan-Klebstoffe bieten eine extrem starke Bindung. Noch bevor der Kleber vollständig trocknet und abdichtet, ist die Anfangshaftung stark genug, dass Klammern überflüssig sind. Die Automobilindustrie verwendet in der Regel Polyurethanklebstoffe für den Fahrzeuginnenraum und zum Verkleben von Windschutzscheiben.

