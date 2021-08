Analyse der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf den Cristobalit-Markt

Cristobalit-Markt: Einführung

Der globale Cristobalit-Markt wurde im Jahr 2019 auf 30,52 Mio. US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass er im Prognosezeitraum mit einer CAGR von ~6% wächst. Der globale Cristobalit-Markt wird durch die steigende Nachfrage nach Cristobalit in der Kunstmarmorindustrie auf der ganzen Welt angetrieben. Der asiatisch-pazifische Raum hat einen großen Anteil am weltweiten Cristobalit-Markt, angeführt von der hohen Nachfrage nach Cristobalit unter den Herstellern von Farben und Beschichtungen in der Region. Cristobalit wird hauptsächlich im Baugewerbe verwendet. Andere Verwendungen umfassen die Herstellung von Glas und Keramik. Cristobalit wird bei der Herstellung von Wasserglas (Natriumsilikat) verwendet, das in der Zementformulierung, im passiven Brandschutz, in der Textil- und Holzverarbeitung, in der Herstellung von feuerfester Keramik, in Klebstoffen und in der Herstellung von Silikagel verwendet wird. In der Keramik wird Cristobalit bei der Herstellung von Sanitärkeramik und als Rohstoff für Keramikkörper für Fliesen verwendet.

Die keramische Industrie besteht hauptsächlich aus Fliesen, Sanitärkeramik, Geschirr und technischer Keramik. Fliesen haben einen herausragenden Anteil am globalen Keramikmarkt. Laut Ceramic World Web erreichte die weltweite Produktion von Keramikfliesen im Jahr 2018 13.099 Millionen Quadratmeter, während der weltweite Verbrauch von Keramikfliesen im selben Jahr 12.818 Millionen Quadratmeter erreichte. Cristobalit wird hauptsächlich in der Kunstmarmorindustrie verwendet. Künstlicher Marmor bietet den Verbrauchern eine erschwingliche Alternative zu natürlichem Marmor und behält gleichzeitig ein hohes Maß an Farbkonsistenz und -stärke bei. Kunstmarmor ist meist eine Mischung aus polymeren Bindemitteln und mineralischen Füllstoffen wie Cristobalit. Cristobalitmehl wird als inerter und weißer Füllstoff bei der Herstellung von Kunstmarmor verwendet. Die ausgezeichnete chemische Inertheit und mechanische Festigkeit von Cristobalit machen es zu einem verwendbaren Füllstoff für Kunstmarmor. Künstlicher Marmor wird häufig für Fußböden, Wände, Arbeitsplatten, Treppen, Fensterbänke, Türschwellen, Türstaus und Spülbecken verwendet. Daher wird ein Anstieg der Nachfrage nach Glas und Keramik sowie Kunstmarmor die Nachfrage nach Cristobalit im Prognosezeitraum wahrscheinlich ankurbeln.

Steigende Nachfrage nach Farben und Beschichtungen sowie Feinguss bietet lukrative Möglichkeiten für den Cristobalit-Markt

Cristobalit wird als Füllstoff bei der Herstellung von Farben und Beschichtungen verwendet. Es hat eine ziemlich hohe Härte; folglich verleiht es Beschichtungen Abrieb- und Kratzfestigkeit. Cristobalit trägt als Füllstoff mit maximaler Helligkeit zur Sichtbarkeit von Straßenmarkierungsfarben bei. Üblicherweise verwendete Bestandteile, die bei der Formulierung von Einbettmasse verwendet werden, sind Gips, Quarz und Cristobalit. Cristobalit, der Hauptbestandteil des Feingusses, bietet eine hohe Wärmeausdehnung und hohe Temperaturwechselbeständigkeit. Der Feinguss wird in einer Vielzahl von Anwendungen wie Dentalgussmaterialien und Goldguss verwendet. Für dentale Zwecke wird Cristobalit bei der Herstellung von dentalen Abformmaterialien und Zahnmodellen verwendet. Cristobalit ermöglicht eine hervorragende Färbbarkeit und gewünschte Elastizität der Abformmasse. Daher wird geschätzt, dass eine steigende Nachfrage nach Farben und Beschichtungen sowie Feingussteilen den globalen Cristobalit-Markt vergrößern wird.

Gesundheitsgefahren und Anzahl der Ersatzstoffe behindern den Cristobalit-Markt

Cristobalit steht auf der „Right to Know Hazardous Substance List“. Zwei Polymorphe von kristallinem Siliziumdioxid – Quarz und Cristobalit – wurden von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als Karzinogene der Gruppe 1 eingestuft. Gesundheitsgefahren im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber kristallinem Siliziumdioxid entstehen durch das Einatmen von lungengängigen Partikeln. Alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid besteht aus Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 10 µm. Cristobalit kann durch Quarz, Bariumsulfat, Calciumcarbonat, Diatomeenerde, Dolomit, Feldspat, Glaspulver, Kaolin, Glimmer, Mikrokügelchen, Kieselsäure und Talk ersetzt werden. Der Erlass strenger staatlicher Vorschriften zur Herstellung von Cristobalit schränkt den Markt ein.

