Analyse der krisenbedingten COVID-19-Wachstumschancen im Stahlrohrmarkt

Stahlrohre sind die Nischensegmentanwendung von Eisen und Stahl, die korrosions- und rostfrei sind. Der globale Stahlrohrmarkt kann in Anwendung, Endprodukte und Geografie unterteilt werden.

In Bezug auf die Anwendung kann der Markt für Stahlrohre unter anderem in Bauwesen, Automobil, Gebrauchsgüter, Hochspannungselektrogeräte, Plattformen, Treppen, Handläufe, Rohrfittings und Maschinenbau unterteilt werden. In Bezug auf Endprodukte kann der Markt für Stahlrohre unter anderem in Schrauben, Muttern, Rohre und Rohre, Hauptrahmen und Kabeltragsysteme unterteilt werden. Darüber hinaus kann der Markt geografisch in Asien-Pazifik (APAC), Europa, Nordamerika, Naher Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika unterteilt werden.

Die zunehmende Industrialisierung zusammen mit der Bevölkerungszunahme hat zu einem Anstieg der Verkäufe von Immobilien, Häusern und Bauausgaben geführt. Regierungen verschiedener Entwicklungsländer konzentrieren sich auf den Ausbau der Infrastruktur, was wiederum zu einer steigenden Nachfrage nach Stahlrohren geführt hat. Dies wirkt als Treiber für die Expansion des Stahlrohrmarktes.

Eigenschaften und Eigenschaften von Stahlrohren sind wichtige Faktoren, die die Expansion des Marktes vorantreiben. Zu diesen Eigenschaften zählen korrosionsbeständig, rostfrei und hohe Zuverlässigkeit. Stahlrohre sind kostengünstig und werden daher für verschiedene Konstruktionszwecke wie Wohn- und Geschäftsgebäude bevorzugt. Die Kosteneffizienz und der verstärkte Einsatz von Stahlrohren in verschiedenen industriebasierten Anwendungen im Vergleich zu herkömmlichen Rohren und Rohren tragen weiter zur Expansion des Stahlrohrmarktes bei. Dieser Trend überzeugt die Hersteller, neue Geschäftsmöglichkeiten auf dem Stahlrohrmarkt zu erkunden.

Dies wiederum treibt die Expansion des Marktes weltweit voran. Die zunehmende Bekanntheit und Popularität von Stahlrohren in der Bauindustrie sind Schlüsselfaktoren, die die Expansion des Marktes vorantreiben. Darüber hinaus sind reduzierte oder niedrige Wartungskosten von Stahlrohren ein wichtiger Faktor, der eine entscheidende Rolle bei der Expansion des Stahlrohrmarktes spielt. . Der Maschinenbau ist ein schnell wachsendes Segment der Endverbraucherindustrie, in dem Stahlrohre zahlreiche Anwendungen gefunden haben. Die steigende Nachfrage nach Stahlrohren in den aufstrebenden Märkten des asiatisch-pazifischen Raums sowie verschiedene technologische Anforderungen bieten Chancen für den Stahlrohrmarkt.

Neueste Steel Tubes anstelle konventioneller Rohre und Röhren treibt auch die Expansion des Stahlrohrmarktes voran. Diese Faktoren spielen eine entscheidende Rolle und beeinflussen und tragen gleichzeitig maßgeblich zur Expansion des Stahlrohrmarktes bei. Der Markt für Stahlrohre wächst erheblich, da die Bau- und Maschinenbaubranche sowie die Großindustrie weltweit stark expandieren. Dies wiederum erhöht die Nachfrage nach Stahlrohren auf dem Markt. Die Hersteller konzentrieren sich konsequent auf die Produktentwicklung in den Schwellenländern, da es Möglichkeiten gibt, ihren Marktanteil weltweit auszubauen und zu erhöhen.

Der asiatisch-pazifische Raum ist ein bedeutender Markt für Stahlrohre, gefolgt von Nordamerika. Europa ist ein schnell wachsender Markt für Stahlrohre. Nordamerika ist der zweitgrößte Markt, und in Bezug auf den Marktanteil sind die USA der größte Beitragszahler in der Region. China und Japan gehören zu den führenden Anbietern im asiatisch-pazifischen Raum. Der wesentliche Grund für diese erhebliche Ausweitung des Stahlrohrmarktes in der Region sind die erheblichen Investitionen der Regierungen der Entwicklungsländer in Bau- und Infrastrukturprojekte. Dies wiederum hat die Nachfrage nach Stahlrohren auf dem Markt in den Entwicklungsländern des asiatisch-pazifischen Raums angeheizt.

Der globale Stahlrohrmarkt ist mit vielen etablierten Akteuren fragmentiert. Hauptakteure auf dem Markt kommen hauptsächlich aus Malaysia, Japan, Thailand, China, den USA und Europa. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S., JFE Steel, Arcelor Mittal, Jindal SAW Ltd., Bao Pipes and Tubes, Gerdau, NSSMC, POSCO und Nucor. Andere bekannte Anbieter auf dem Markt sind American SpiralWeld Pipe Company, LLC, Liaoyang Steel Tube Co., Ltd., Hebei Iron and Steel, AK Pipes and Tubes, Ansteel, United States Steel (USSC), Shagang Group und Tata Steel.