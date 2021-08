Analyse der krisenbedingten COVID-19-Wachstumschancen im Kontrastmittelmarkt

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für Kontrastmittel – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen 2018–2026“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für Kontrastmittel im Jahr 2016 auf 4.600 Mio. US-Dollar geschätzt und soll von 2018 bis 2026 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4% wachsen. Der Bericht deutet darauf hin, dass das Bewusstsein der Menschen für die Vordiagnose von Krankheiten steigt wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden voraussichtlich den Weltmarkt im Prognosezeitraum antreiben. Nordamerika und Europa werden voraussichtlich in den nächsten Jahren den globalen Kontrastmittelmarkt dominieren, da die installierte Basis von Bildgebungsgeräten und die hohen Gesundheitsausgaben zunehmen. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich bis 2026 der am schnellsten wachsende Markt sein. Dies wird auf die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung und das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile der Vordiagnose in entwickelten Ländern wie Japan und Australien zurückgeführt. Die Entwicklung neuartiger Kontrastmittel und fortschrittlicher Kontrastmittelinjektoren wird wahrscheinlich das Wachstum des Weltmarktes ankurbeln. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 mit einer CAGR von 3 bis 4 % wachsen.

Hohe Prävalenz von Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Antrieb für den globalen Markt

Die hohe Prävalenz von Krebsarten wie Brustkrebs ist ein wichtiger Faktor für das Wachstum des globalen Marktes für Kontrastmittel. Die zunehmende Popularität der Vordiagnose von Brustkrebs und Darmkrebs mit bildgebenden Geräten ist ein weiterer Faktor, der den Weltmarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben wird. Die Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die die Identifizierung von Hochrisikopatienten erfordern, und die Implementierung eines Krankheitsmanagements, das durch medizinische Bildgebung ermöglicht wird, sind die anderen Faktoren, die das Wachstum des Weltmarktes von 2018 bis 2026 voraussichtlich ankurbeln werden Anstieg der Gesundheitsausgaben sind die Faktoren, die den Weltmarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich stärken werden. Strenge regulatorische Szenarien und Nebenwirkungen von Kontrastmitteln bei einer großen Anzahl von Patienten werden den globalen Kontrastmittelmarkt von 2018 bis 2026 voraussichtlich bremsen.

Jodbasierte Verbindungen und intravenöse/intraarterielle Segmente werden den Weltmarkt dominieren

Der Bericht bietet eine detaillierte Segmentierung des globalen Kontrastmittelmarktes nach Typ, Verabreichungsweg, Bildgebungsmodalität und Anwendung. Typisch wird das Segment jodbasierte Verbindungen im Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 einen führenden Anteil am Weltmarkt einnehmen. Zu den Faktoren, die dem höheren Anteil des Segments zugeschrieben werden, gehören die Früherkennung von Krankheiten wie Krebs, die Erkennung von asymptomatische Herzerkrankungen und geringe Osmolalität der Verbindungen. Das Segment der jodbasierten Verbindungen hatte 2017 einen Umsatzanteil von über 30 % am Weltmarkt. Basierend auf dem Verabreichungsweg wurde der Weltmarkt in oral, rektal, intravenös/intraarteriell und andere eingeteilt. Das intravenöse/intraarterielle Segment dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von über 30 % im Jahr 2017. Das orale Segment wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Verwendung von oralen Kontrastmitteln für die Bildgebung des Magen-Darm-Trakts voraussichtlich schnell wachsen.

CT-/Röntgen- und Kardiologie-Segmente werden den Markt dominieren

In Bezug auf die Bildgebungsmodalität wurde der globale Kontrastmittelmarkt in CT/Röntgen, Ultraschall, MRT und andere kategorisiert. Das Segment CT/Röntgen wird aufgrund der Zunahme der installierten Basis von CT-Scannern im Jahr 2017 voraussichtlich den größten Anteil am Weltmarkt ausmachen. Je nach Anwendung wurde der Weltmarkt in Onkologie, Kardiologie, Neurologie und andere unterteilt. Das Segment Kardiologie wird aufgrund der hohen Prävalenz von Herzerkrankungen und der zunehmenden Sensibilisierung für die Früherkennung voraussichtlich den größten Anteil am Weltmarkt einnehmen. Das Segment hatte 2017 einen Anteil von fast 30 % am Weltmarkt. Das Segment Sonstige hatte 2017 den zweitgrößten Marktanteil, da die Prävalenz anderer Erkrankungen wie Magen-Darm-Erkrankungen und Nierenerkrankungen gestiegen ist.

Asien-Pazifik ist der am schnellsten wachsende Markt

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Kontrastmittel in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika hatte 2017 den größten Anteil am Weltmarkt und wird voraussichtlich den Markt im Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 dominieren. Der Markt in der Region wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 mit einer CAGR von 3 bis 4 % wachsen Es wird erwartet, dass eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur und eine starke Unterstützung des öffentlichen und privaten Sektors in Bezug auf Erstattungen zum hohen Marktanteil Nordamerikas beitragen werden. Das gestiegene Bewusstsein für die Prävention von Krankheiten hat zu Verbesserungen in der Diagnose geführt. Dies dürfte den Markt in der Region im Prognosezeitraum antreiben. Europa wird voraussichtlich bis 2026 den zweitgrößten Anteil am globalen Kontrastmittelmarkt ausmachen. Der Markt in der Region wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 mit einer CAGR von 4% wachsen. Der Markt in Europa ist aufgrund der Einführung neuer Technologien. Kontrastmittel wie MRT-basierte Mittel verzeichnen jedoch ein deutliches Umsatzwachstum in der Region.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende Markt für Kontrastmittel. Der Markt in der Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 4 bis 5 % wachsen. Bevölkerungszunahme, Zunahme der Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Anstieg von Muskel-Skelett-Problemen sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes in der Region antreiben. Australien, Japan, Indien und China sind potenzielle Märkte für Kontrastmittel im asiatisch-pazifischen Raum. Es wird erwartet, dass der Markt in China im Prognosezeitraum aufgrund des Anstiegs des verfügbaren Einkommens und der Erhöhung der Finanzierung für F&E mit der schnellsten CAGR wächst. Der Kontrastmittelmarkt im Nahen Osten und in Afrika wird von 2018 bis 2026 voraussichtlich mit einer CAGR von 3 bis 4 % wachsen. Es wird erwartet, dass Investitionen der wichtigsten Akteure in der Region den Markt ankurbeln.

Schlüsselfiguren

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Kontrastmittelmarkt gehören GE Healthcare, Bayer AG, Bracco Diagnostic, Inc., Guerbet Group, Lantheus Medical Imaging, Inc., Nanopet Pharma GmbH, Subhra Pharma Private Limited und Spago Nanomedical AB.

