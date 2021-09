Analyse der krisenbedingten COVID-19-Wachstumschancen des Phycocyanin-Marktes

Laut einer neuen Studie von TMR wird der Verkauf von Phycocyanin im Jahr 2019 auf ~11 Millionen Tonnen geschätzt. Das Wachstum des Phycocyanin-Marktes wird weiterhin von einer Reihe von Aspekten angetrieben, die von einer erhöhten Marktnachfrage nach Clean-Label-Produkten und sich ändernden Vorschriften reichen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bis hin zu einem wachsenden Bewusstsein der Verbraucher.

Phycocyanin ist in verschiedenen Qualitäten und Formen erhältlich. Phycocyanin ist ein blaues Pigment, das aus der Blaualge Spirulina gewonnen wird. Phycocyanin gehört zur Gruppe der Phycobilli-Proteine, die hauptsächlich als Farbstoff in verschiedenen Lebensmittel- und Getränkeprodukten auf dem Weltmarkt verwendet werden. Der Phycocyanin-Markt wird im Zeitraum 2019-2029 voraussichtlich um etwa 7 % wachsen. Phycocyanin ist in organischer und konventioneller Natur erhältlich.

Aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Krankheiten und lebensmittelbedingten Allergien bevorzugen Verbraucher gesunde und saubere Zutaten für den Verzehr. Die Verbraucher legen großen Wert auf die Herkunft der Lebensmittel und Getränke, die sie konsumieren. Dies schafft einen Trend zu biologisch erzeugten Zutaten und Lebensmitteln. Dieser Trend beschränkt sich nicht nur auf Lebensmittel, sondern ist auch bei kosmetischen Produkten zu beobachten. Infolgedessen wird organisch hergestelltes Phycocyanin von Verbrauchern und Herstellern gleichermaßen nachgefragt.

Nutzen für die Gesundheit und Nährstoffgehalt im Zusammenhang mit Phycocyanin

Phycocyanin, gewonnen aus der Blaualge, die hauptsächlich als Farbstoff für Lebensmittel und Getränke verwendet wird, hat zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Es wurde berichtet, dass Phycocyanin antioxidative, entzündungshemmende, krebshemmende und immunverbessernde Eigenschaften hat. Die Verwendung von Phycocyanin zur Verringerung des Krebszellwachstums wird untersucht. Andere behauptete gesundheitliche und ernährungsphysiologische Vorteile im Zusammenhang mit dem Verzehr von Phycocyanin werden jedoch wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich ziehen und die Nachfrage nach Phycocyanin stärken.

Steigender Konsum von farbigen und aromatisierten Getränken

Steigende Forschungs- und Entwicklungsausgaben haben verschiedene neuartige Produkteinführungen auf dem globalen Lebensmittel- und Getränkemarkt ermöglicht. Neue farbige und aromatisierte Getränke gewinnen aufgrund der gestiegenen Nachfrage der jüngeren Generation auf dem Weltmarkt an Bedeutung. Die Verwendung von Phycocyanin in aromatisierten und farbigen Getränken verleiht dem Endprodukt ebenfalls eine blaue Farbe mit verbesserten funktionellen Eigenschaften. Durch den gestiegenen Konsum von Getränken und Nahrungsmitteln steigt auch die Nachfrage nach Phycocyanin auf dem Weltmarkt.

Globaler Phycocyanin-Markt: Wettbewerbslandschaft

Einige der Hauptakteure auf dem globalen Phycocyanin-Markt sind Cyanotech Corp., Chr. Hansen Holding A/S, DIC Corporation, Naturalin Bio-Resources Co., Dongtai City Spirulina Bio-Engineering Co., Ltd., GNT Holding BV, Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd., Sensient Technologies Corp., Fraken Biochem Co ., Ltd., Parry Nutraceuticals Limited, Döhler GmbH, Naturex SA, Ltd., Far East Bio-Tec Co., Ltd., DDW Inc. und andere.

