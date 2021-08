Ammoniumcarbonat-Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026

Globaler Ammoniumcarbonat-Markt: Überblick

Der globale Ammoniumcarbonat-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen. Die umfangreichen Anwendungen von Ammoniumcarbonat sowohl in kleinen als auch in großen Industrien tragen dazu bei, den Ammoniumcarbonat-Markt anzukurbeln.

Ammoniumcarbonat ist ein Salz und wird auch als Bäckerammoniak bezeichnet. Es ist ein Treibmittel, das in Backwaren wie Keksen und flachen Keksen verwendet wird. Ammoniumcarbonat hat auch pharmazeutische Verwendung. Ammoniumcarbonat findet auch in einigen rauchlosen Tabakprodukten Verwendung.

Der globale Ammoniumcarbonat-Markt könnte nach Anwendung und Geografie segmentiert werden.

Der Bericht bietet eine quantitative und qualitative Analyse des globalen Ammoniumcarbonat-Marktes. Dies geschieht mit branchenorientierten Tools und bewährten Forschungsmethoden. Die im Bericht vorgestellte Wettbewerbsanalyse des Marktes ist ein Schlüsselmerkmal. Marktteilnehmer können diese Analyse nutzen, um lukrative Geschäftswachstumsstrategien zu formulieren.

Globaler Markt für Ammoniumcarbonat: Schlüsseltrends

Der steigende Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln wie Keksen und Crackern beflügelt den Ammoniumcarbonat-Markt. Es wird als Treibmittel verwendet und kann Backpulver in Backwaren ersetzen. Ammoniumcarbonat wird hauptsächlich in Keksen verwendet, bei denen beim Backen Ammoniumgas entweichen kann.

Ammoniumcarbonat wird in einigen Lebensmitteln auch als Säureregulator verwendet. Dies unterstützt das Wachstum des Marktes für Ammoniumcarbonat weiter.

Ammoniumcarbonat findet auch in einigen pharmazeutischen Formulierungen Verwendung. Es ist in Drogerien und Lebensmittelfachgeschäften erhältlich.

Auf der anderen Seite hat die Verwendung von Ammoniumcarbonat Auswirkungen auf die Umwelt. Ammoniumcarbonat ist giftig für die Umwelt, was seine Verwendung einschränkt.

Strenge Richtlinien für Hersteller von Ammoniumcarbonat hemmen ebenfalls das Wachstum des Ammoniumcarbonat-Marktes.

Globaler Markt für Ammoniumcarbonat: Geografische Analyse

Der globale Markt für Ammoniumcarbonat könnte in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden.

Unter diesen ist Europa ein Schlüsselmarkt für Ammoniumcarbonat. Der hohe Verbrauch an Backwaren und die breite Akzeptanz von Ammoniumcarbonat als Treibmittel machen einen großen Anteil in Europa aus.

Nordamerika hat auch einen erheblichen Anteil am weltweiten Markt für Ammoniumcarbonat.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich in Zukunft einen erheblichen Anteil am Ammoniumcarbonat-Markt halten. Der veränderte Lebensstil und der steigende Konsum verarbeiteter Lebensmittel in Schwellenländern heizen die Nachfrage nach speziellen Lebensmittelzutaten an. Dazu gehören Trockenmischungen und Backtriebmittel, die in anderen nicht-einheimischen Küchen verwendet werden. Darüber hinaus trägt auch die steigende Kaufkraft, die zu einem steigenden Konsum verarbeiteter Lebensmittel führt, indirekt zum Wachstum des Ammoniumcarbonat-Marktes bei.

Globaler Markt für Ammoniumcarbonat: Wettbewerbsanalyse

Einige der führenden Unternehmen, die auf dem globalen Ammoniumcarbonat-Markt tätig sind, sind Bayer CropScience, Shanghai Mingdou Agrochemical Co. Ltd., Taixing Dongyu Chemical, Oasis Fine Them, Taixing Experimental Chemical, Akash Purochem Private Limited, Shanghai Tenglong Agrochemical Co. Ltd., Monsanto, BASF, Yixing Waxing Chemical, PJ Chemicals, Syngenta AG und SinoHarvest Corporation.

F&E und Produktentwicklung sind die wichtigsten Wachstumsstrategien, auf die sich namhafte Unternehmen auf dem Markt konzentrieren.

