Altpapier-Recycling-Markt – Größe, Zukunftsprognosen, Wachstumsrate und Industrieanalyse bis 2030

Globaler Altpapierrecycling-Markt: Überblick

In den letzten Jahren hat die Papierrecyclingindustrie eine wichtige Entwicklung erlebt, da die Umweltressourcen zunehmend besorgt sind. Altpapierrecycling ist die Methode, bei der Altpapier mit Wasser und Chemikalien vermischt wird. Diese Mischung wird dann geschnitten und erhitzt, um sie in Zellulosestränge zu teilen, die als Zellstoff oder Aufschlämmung bezeichnet werden. Es wird dann durch Siebe gedehnt, um alle noch in der Mischung befindlichen Klebstoffe oder Kunststoffe zu entfernen. Anschließend wird es gereinigt, deinkt, gebleicht, mit Wasser vermischt und zu neuem Recyclingpapier verarbeitet.

Lokale Papierrecycler konzentrieren sich in erster Linie auf die Einrichtung geeigneter Sammel- und Trenneinrichtungen, um die Altpapiersammlung in der Region zu fördern. Führende Recyclingunternehmen entwickeln automatische und hocheffiziente Recyclingsysteme, um die Produktionskosten zu senken und arbeitsintensive Aktivitäten durch Automatisierung des bereits bestehenden Prozesses zu eliminieren.

Diese Studie zum weltweiten Markt für Altpapierrecycling wird von Sektortreibern, Einschränkungen, Möglichkeiten und Bedrohungen getrieben. Die Forschung bietet Berufseinsteigern die Chance, Entwicklungsstrategien aktueller Akteure zu identifizieren. Mehrere Entwicklungen werden sich auf den Entwicklungspfad des weltweiten Altpapierrecyclings auswirken, zusammen mit Schwerpunkten auf regionale Untergliederungen in der Branche.

Fordern Sie für weitere Brancheneinblicke ein Muster an @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=70971

Globaler Markt für Altpapierrecycling: Bemerkenswerte Entwicklungen

Rund 57 Millionen Tonnen Papier werden in Europa für Recyclingzwecke gesammelt. Und jedes Jahr steigt die Sammelquote weiter an und übersteigt 50%. Darüber hinaus deckt Recyclingpapier mehr als 50 % des Rohstoffbedarfs in Europa. Die wichtigste Anwendung von Recyclingpapier ist das Zeitungspapier, gefolgt von Verpackungsprodukten.

Die Behörden von Abingdon gaben im Januar bekannt, dass nur den Einwohnern der Stadt Recycling am Straßenrand angeboten wird. China und Hongkong – ehemals einer der größten Märkte für Kunststoffe und Papierabfälle – stellten Anfang 2018 fast alle Recyclingmittel ein, einschließlich Mischpapier und Mischkunststoff. Aber die einzige echte Alternative ist ein Frischverwertungsunternehmen, das Papier und Kunststoffe für mehrere Gemeinden handhabt. Die Altpapierrecyclingbranche wird voraussichtlich in den kommenden Jahren von solchen Fällen betroffen sein.

In Zusammenarbeit mit Tetra Pak hat Firefly Airlines seine Getränkekartons an Bord recycelt. Philip See, CEO, sagt, dass es in naher Zukunft langsam zu nachhaltigeren Projekten voranschreiten wird, während man erst mit gebrauchten Getränkekartons (UBCs) beginnt. Der recycelte UBC wird in frische und hilfreiche Waren umgewandelt, darunter Dachziegel, Einrichtungsgegenstände und Recyclingpapier.

Hauptakteure auf dem globalen Altpapierrecyclingmarkt sind Shandong Century Sunshine, ST Paper Resources, Global Wastepaper Recyclers, Sonoco Recycling und Kokusai Pulp & Paper.

Globaler Markt für Altpapierrecycling: Wachstumsdynamik

Aufgrund des geringen Angebots einer anderen Quelle, des Recyclings von Papier zur Verringerung der Umweltbelastung, der geringen Herstellungskosten und der Möglichkeit, mehr zu profitieren, ist Recyclingpapier die Hauptrohstoffquelle für die meisten Papierfabriken. Die Knappheit des Kanals zum Sammeln von Altpapier ist jedoch die größte Einschränkung auf dem Markt.

Die Entwicklung des globalen Altpapierrecycling-Marktes wird von einem erhöhten Umweltbewusstsein angetrieben. Darüber hinaus haben öffentliche Vorschriften die Rohstoffversorgung für die Neupapierherstellung verringert und die Neupapierpreise erhöht. Die Entwicklung des Marktes wurde vorangetrieben.

Globaler Markt für Altpapierrecycling: Regionaler Ausblick

In der weltweiten Altpapier-Recycling-Industrie wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich als Hauptgebiet auftauchen. Mehr Entwicklung und verbessertes Verhalten in Entwicklungsländern wie Indien und China haben die Nachfrage nach Produkten wie Zeitungspapier, Verpackungen und Druckpapieren erhöht, um eine höhere Alphabetisierung zu erreichen. Die Präferenzen der Kunden haben sich auch in Richtung praktischer und praktikabler Verpackungen verlagert, Regulierungen der Regierungen zu einem geringen Kunststoffverbrauch und niedrige Produktionskosten sind einige andere Variablen, die die Marktentwicklung vorantreiben.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Unsere wichtigste Grundlage ist das 4-Quadranten-Framework EIRS, das eine detaillierte Visualisierung von vier Elementen bietet:

Kunden E xperience Karten

Ich nsights und Werkzeuge basierend auf datengetriebene Forschung

Umsetzbare R rgebnisse alle geschäftlichen Prioritäten gerecht zu werden

S STRATEGISCHE Frameworks das Wachstum Reise zu steigern

Die Studie zielt darauf ab, die aktuellen und zukünftigen Wachstumsaussichten, ungenutzte Wege, Faktoren, die ihr Umsatzpotenzial beeinflussen, sowie Nachfrage- und Konsummuster auf dem Weltmarkt zu bewerten, indem sie in eine regionale Bewertung unterteilt wird.

Folgende regionale Segmente werden umfassend abgedeckt:

Nordamerika

Asien-Pazifik

Europa

Lateinamerika

Der Nahe Osten und Afrika

Der EIRS-Quadrantenrahmen im Bericht fasst unser breites Spektrum an datengesteuerter Forschung und Beratung für CXOs zusammen, um ihnen zu helfen, bessere Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen und eine führende Position zu behalten.

Kaufen Sie diesen Premium-Bericht @ https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=70971<ype=S

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research –

Markt für atmungsaktive Hygienefolien – https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-usage-in-diapers-feminine-hygiene-products-to-offer-lucrative-opportunities-to-hygiene-breathable-films-market –tmr-insights-301349304.html

Markt für umweltfreundliche Etiketten – https://www.prnewswire.com/news-releases/primary-virtue-to-reduce-carbon-footprint-unlike-conventional-labels-underscores-growth-in-eco-friendly-labels- Marktwachstum-prognostiziert-bei-bemerkenswert-7-9-cagr-von-2021–2029—tmr-301307886.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein Anbieter von Marktinformationen der nächsten Generation, der faktenbasierte Lösungen für Unternehmensführer, Berater und Strategieexperten anbietet. Unsere Berichte sind Einzellösungen für Unternehmen, die wachsen, sich weiterentwickeln und reifen können. Unsere Echtzeit-Datenerfassungsmethoden sowie die Möglichkeit, mehr als eine Million wachstumsstarke Nischenprodukte zu verfolgen, sind auf Ihre Ziele ausgerichtet. Die detaillierten und proprietären statistischen Modelle, die von unseren Analysten verwendet werden, bieten Einblicke, um in kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für Organisationen, die spezifische, aber umfassende Informationen benötigen, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen durch Ad-hoc-Berichte. Diese Anfragen werden mit der perfekten Kombination aus faktenorientierten Problemlösungsmethoden und der Nutzung vorhandener Datenbestände geliefert.

TMR glaubt, dass die Übereinstimmung von Lösungen für kundenspezifische Probleme mit der richtigen Forschungsmethodik der Schlüssel ist, um Unternehmen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Kontakt

Transparency Market Research

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

E-Mail: sales@transparencymarketresearch.com

Blog : https://tmrblog.com/

Folgen Sie uns : Twitter | LinkedIn