Alnico-Marktentwicklung, wichtige Gelegenheit, Anwendung und Prognose bis 2026

Globaler Alnico-Markt: Einführung

Alnico ist ein Akronym, das sich auf eine Familie von Eisenlegierungen bezieht, die hauptsächlich aus Aluminium (Al), Nickel (Ni) und Kobalt (Co) mit geringen Mengen an Kupfer und Titan besteht. Alnico-Legierungen werden durch Gieß- oder Sinterverfahren hergestellt. Alnico-Legierungen sind ferromagnetisch und haben eine niedrige Koerzitivfeldstärke. Die Alnico-Widerstandsfähigkeit des Magnetismus variiert je nach Grad von 630 bis 1880 Oersted und wird zur Herstellung von Permanentmagneten verwendet. Die Zusammensetzung von Alnico-Legierungen beträgt typischerweise 12%-Al, 26%-Ni, 24%-Co, 6%-Cu und 1%-Ti sowie Eisen. Alnico-Magnete erzeugen an ihren Polen eine Magnetfeldstärke von bis zu 0,15 Tesla oder etwa 3000-mal so stark wie das Erdmagnetfeld. Alnico-Legierungen können magnetisiert werden, um starke Magnetfelder zu erzeugen und haben eine hohe Beständigkeit gegen Entmagnetisierung, wodurch starke Permanentmagnete hergestellt werden. Alnico-Magnete werden in Elektromotoren und verschiedenen Soundsystemen wie Mikrofonen und Lautsprechern verwendet. Gegenwärtig werden Alnico-Magnete durch Seltenerd-Magnete wie Neodym- und Samarium-Kobalt-Magnete ersetzt. Alnico ist eine hartferromagnetische Substanz, die in temperaturempfindlichen Anwendungen wie Hall-Effekt- und MR-basierten Elektronik- und Automobilsensoren weit verbreitet ist. Das Vorhandensein starker Ersatzstoffe wie Neodym-Magnete und Samarium-Kobalt-Magnete wird voraussichtlich die Gesamtnachfrage nach Alnico im Prognosezeitraum beeinträchtigen.

Globaler Alnico-Markt: Segmentierung

Basierend auf der Anwendung kann der Alnico-Markt in Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Windenergie und medizinische Geräte eingeteilt werden. Das elektronische Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell expandieren. Alnico-Magnete werden häufig in E-Gitarren-Tonabnehmern, Mikrofonen, Sensoren, Elektromotoren, Lautsprechern, Magnetronröhren und Kuhmagneten verwendet. Alnico-Magnete werden auch in mehreren Komponenten eines Automobils verwendet, einschließlich Abgassystemen und Sensoren. Dies ist ein wichtiger Faktor, der den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.

Globaler Alnico-Markt: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Region kann der globale Alnico-Markt in den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine führende Region für den globalen Alnico-Markt bleiben. Es wird geschätzt, dass die Zunahme der Automatisierung und Digitalisierung die Nachfrage nach dem Elektro- und Elektronikmarkt in Ländern wie Taiwan und China erhöhen wird. In der Elektro- und Elektronikindustrie wird alnico in Elektromotoren, Lautsprechern, Magnetronröhren und Mikrofonen eingesetzt. Dies wird voraussichtlich den Alnico-Markt in der Region im Prognosezeitraum vorantreiben. Nordamerika ist der größte Produzent und Verbraucher der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flugzeugteile wie Ionenantrieb und Rotor bestehen aus Alnico-Legierung. Dies ist ein wichtiger Faktor, um die Nachfrage nach dem Alnico-Markt in der Region im Prognosezeitraum zu steigern.

Globaler Alnico-Markt: Hauptakteure

Der globale Alnico-Markt wird konsolidiert. Eine kleine Anzahl von Unternehmen ist auf globaler und regionaler Ebene tätig. Zu den wichtigsten Unternehmen gehören Adams Magnetic Products Co., Arnold Magnetic Technologies, Stanford Magnets, Master Magnetics, Eneflux-armtek Magnetics, Hitachi Metals, Dexter Magnetic Technologies Inc. und Tengam Engineering Inc

