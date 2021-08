Allulose-Markt wird bis 2030 eine Bewertung von ~450 Mio. USD erreichen

Allulose-Markt: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Allulose-Markt umfasst globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Der globale Allulosemarkt wird im Jahr 2020 voraussichtlich auf ~210 Mio. USD geschätzt. Der Allulosemarkt wird voraussichtlich mit einer CAGR von ~8% bis 2030 auf ~450 Mio. USD steigen.

Der Ausbruch von COVID-19 wird erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Die Verbreitung von COVID-19 hat bei Global Playern und Regional Playern Besorgnis ausgelöst. Experten befürchten, dass die anhaltenden Beschränkungen für die nächsten 3-4 Jahre zu einer wirtschaftlichen Abschwächung führen könnten. Es wird erwartet, dass Unternehmen im kommenden Jahr Auswirkungen dieses anhaltenden Szenarios auf ihre Verkäufe haben werden. Da Allulose ein Convenience-Produkt und für einen Großteil der Bevölkerung kein Muss ist, wird die Nachfrage voraussichtlich für ein bis zwei Jahre zurückgehen und in den nächsten Jahren in eine Stagnationsphase übergehen.

Steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln, die das Gewichtsmanagement unterstützen, um das Wachstum anzukurbeln

Ärzte glauben, dass Zucker ein wesentlicher Faktor ist, der zu Fettleibigkeit beiträgt. Übergewicht hat Auswirkungen wie erhöhtes Cholesterin und Herz-Kreislauf-Probleme mit Stoffwechselstörungen. Die Verbraucher haben begonnen, verschiedene Diäten zur Gewichtsabnahme und Gewichtskontrolle zu befolgen, einschließlich besserer Lebensmittel und Getränke, Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme und andere, als Folge der zunehmenden Häufigkeit von Gesundheitsstörungen im Zusammenhang mit Übergewicht und Fettleibigkeit. Diese Zunahme an Gesundheitsproblemen ist mit dem Konsum von regelmäßigem kalorienreichem Zucker verbunden, und dieser Faktor wird voraussichtlich die weltweite Nachfrage nach Allulose in den kommenden Jahren ankurbeln.

Steigender Einsatz von Zuckerersatzstoffen in Getränken zur Schaffung von Wachstumschancen

Allulose enthält weniger Kalorien als Zucker und scheint den Blutzuckerspiegel nicht zu beeinflussen, was bedeutet, dass Allulose ein gesunder Ersatz für Zucker sein kann. Getränke sind eine der führenden Kategorien, die die Nachfrage nach Zuckeraustauschstoffen zeigen. Die meisten Getränke werden jetzt mit den natürlichen Süßstoffen gemischt. Die mit diesen Zuckeraustauschstoffen verbundenen gesundheitlichen Vorteile und Funktionalitäten haben zu ihrer weit verbreiteten Akzeptanz bei Getränkeherstellern geführt. Die Verbraucher zeigen auch eine größere Bereitschaft, traditionelle Saccharose in alltäglichen Verbrauchsmaterialien und Waren durch Alternativen zu Zucker zu ersetzen. Diese Entwicklungen sollen die Durchdringung von Allulose als Zuckerersatz in Getränken fördern.

Zunehmende Anwendungen von Allulose in verschiedenen Sektoren zur Unterstützung der Expansion

Allulose wird in einer breiten Palette von Produkten wie Backwaren, Getränken, Süßwaren und Milchprodukten verwendet. Allulose senkt den Gefrierpunkt von gefrorenen Produkten und ähnelt Saccharose, da sie ihre Löslichkeit mit der Temperatur erhöht. Allulose verleiht Backwaren auch Farbe, Volumen und Bräunung und ist im Vergleich zu Saccharose in Getränken löslicher. Die Eigenschaften des Feuchtigkeitsschutzes tragen zu einer verlängerten Haltbarkeit von Backwaren bei. Diese einzigartigen Eigenschaften ermöglichen breitere Formulierungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Getränke, Backwaren, gefrorene Milchprodukte, Kaugummi, Hartbonbons, Snacks, Milch, Gelatine, Saucen, Sirupe, Frühstückszerealien und Gewürze.

