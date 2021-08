Alkoxidmarkt übertrifft Bewertung von us$ 3,9 MIO. bis 2030 – TRANSPARENCY MARKET RESEARCH

Alkoxidmarkt: Einführung

In Bezug auf den Wert wird erwartet, dass der globale Alkoholatmarkt von 2020 bis 2030 mit einer CAGR von ~6% wachsen wird. Alkoxid wird hauptsächlich in den Bereichen Pharmazie, Bauwesen, Agrochemie und Körperpflege verwendet. Es wird hauptsächlich als Baustein für pharmazeutische Chemikalien verwendet. Auch auf dem Weltmarkt gewinnt Alkoxid aufgrund seiner vorteilhaften chemischen und physikalischen Eigenschaften an Bedeutung. Agrochemikalien sind chemische Substanzen, die in landwirtschaftlichen Ackerflächen verwendet werden, um den Nährstoffmangel auf Feldern oder Pflanzen zu beheben. Sie fördern auch das Wachstum von Pflanzen, indem sie schädliche Insekten eliminieren. Agrochemikalien verbessern die Quantität und Qualität der landwirtschaftlichen Produkte. Sie werden in allen landwirtschaftlichen Bereichen wie Gartenbau, Milchwirtschaft, Viehzucht, Getreideanbau, Wanderfeldbau und kommerziellen Plantagen eingesetzt. Agrochemikalien sind wesentliche Bestandteile der Agrarindustrie. Sie werden als Pflanzenschutzchemikalien und Pflanzenwachstumsregulatoren eingesetzt, um den Ertrag zu steigern. Der Bevölkerungsanstieg setzt Landwirte und landwirtschaftliche Organisationen unter Druck, die Nachfrage nach Nahrungsmitteln in einem begrenzten Zeitraum zu decken. Dies treibt die Nachfrage nach Agrochemikalien, bei denen Alkoxid verwendet wird.

Schwankungen der Rohstoffpreise behindern das Marktwachstum für Alkoxid

Rohstoffe wie Aluminium, Kalium, Natrium, Lithium, Methanol und Ethanol werden hauptsächlich bei der Formulierung von Alkoxiden verwendet. Diese Materialien sind leicht verfügbar. Das Verfahren zur Herstellung von Alkoxid erfordert jedoch technisch versierte Arbeitskräfte und spezielle Verarbeitungsgeräte. Dies erhöht den Gesamtpreis von Alkoxid. Diese hohen Preise widersetzen sich der Verwendung von Alkoxid in kostengünstigen Endprodukten und schränken dadurch das Wachstum des globalen Alkoxidmarktes ein. Derzeit steht der Mineralölsektor vor verschiedenen Herausforderungen. Die zunehmende Begrenzung der natürlichen Erdölressourcen hat zu Schwankungen bei den Methanolpreisen geführt. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Aluminium in der Endverbraucherindustrie nicht stabil; Daher ändern sich die Preise für Aluminium ständig. Aluminium und Methanol werden zur Bildung von Alkoxid verwendet. Dies dürfte sich auf den Preis der Endprodukte auswirken. Es wird geschätzt, dass dies wiederum den globalen Alkoholatmarkt in naher Zukunft behindern wird.

Pharma bietet lukrative Möglichkeiten für den Alkoxidmarkt

In Bezug auf die Anwendung wurde der globale Alkoholatmarkt in Agrochemikalien, Bauwesen, Elektro und Elektronik, Körperpflege, Pharmazeutika, Tenside, Härter und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Pharmasegment im Prognosezeitraum den globalen Alkoholatmarkt dominiert. Das Pharmasegment hatte 2019 einen großen Anteil am globalen Alkoholatmarkt. In Bezug auf das Volumen wird das Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Bis 2030 soll das Segment einen Anteil von mehr als 35 % am weltweiten Alkoholatmarkt ausmachen. Der Anstieg des Marktanteils des Segments ist auf das Wachstum der Pharmaindustrie in verschiedenen Industrie- und Entwicklungsländern zurückzuführen.

Asien-Pazifik wird lukrative Region des Alkoxid-Marktes

Basierend auf der Region wurde der globale Alkoholatmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den globalen Alkoholatmarkt im Jahr 2019. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Die Nachfrage nach Alkoxid ist im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China und Indien, aufgrund des steigenden Konsums von Alkoxid in der Landwirtschaft und der pharmazeutischen Industrie in diesen Ländern hoch. China ist ein bedeutender Konsument von Alkoholat im asiatisch-pazifischen Raum. Die Expansion der agrochemischen und pharmazeutischen Industrie ist ein wichtiger Faktor, der den Alkoholatmarkt im Land antreibt.

Wettbewerbslandschaft des Alkoholat Marktes

Der globale Alkoholatmarkt ist stark fragmentiert. Evonik Industries AG, Albemarle Corporation und Sumitomo Chemical Co., Ltd. hielten 2019 zusammen mehr als 15 % des weltweiten Alkoholatmarktes. Führende Akteure haben Initiativen ergriffen, um ihre Präsenz auf dem globalen Alkoholatmarkt durch Akquisitionen und Produktionssteigerungen auszubauen Kapazitäten und strategische Partnerschaften. Andere wichtige Hersteller, die auf dem globalen Alkoholatmarkt tätig sind, sind Gelest Inc., Chemtech Alkoxides Pvt Ltd., Catalytic Technologies Ltd., Norquay Technology, Suparna Chemicals Limited, Ascensus Specialties LLC und Strem Chemicals Incorporated.

Der Alkoxidmarkt hat eine bemerkenswerte Wachstumsdynamik durchgemacht, die zunehmend von digitalen Technologien und ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten der Produktentwicklung geprägt ist. Im Laufe der Jahrzehnte haben die Schwankungen der Rohstoffe und der Ansturm billigerer Ersatzstoffe die Gewinnmargen des Chemie- und Werkstoffsektors gedrückt. Auf der anderen Seite wurde die Wertschöpfungskette mehrerer Unternehmen auf dem Alkoxidmarkt überarbeitet, wodurch einige aufstrebende Akteure zunehmend mehr Kontrolle über die Kräfte und die Nachfrage haben. Die Marktdurchdringung von Industrie 4.0 hat bahnbrechende Trends für eine Reihe von Interessengruppen im gesamten Chemie- und Werkstoffsektor ausgelöst. Produktions- und Produktionsumgebungen von Unternehmen auf dem Alkoxid-Markt sind daran interessiert, strategische Rahmenbedingungen zu formulieren und zu implementieren, die sie in digitale Unternehmen verwandeln.

