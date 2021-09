Alfalfa-Extrakt Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2025

Luzerne ist ein mehrjähriges Kraut, das seit Jahrhunderten als naturheilkundliche Pflanze zur Behandlung verschiedener Krankheiten wie Diabeteskontrolle, Cholesterinkontrolle, Schwangerschaft und Stillzeit sowie zur Kontrolle hormoneller Veränderungen verwendet wird. Alfalfa-Extrakt ist in verschiedenen Formen erhältlich, darunter Pulver, Sirup und Tabletten. Luzerne enthält reichlich Vitamine, Mineralstoffe und Proteine, die bei der Herstellung des pflanzlichen Produkts für den Menschen stark verwendet werden und als Futtermittel für das Vieh verwendet werden. Luzerne enthält reichlich bioaktive Verbindungen wie Cumarine, Alkaloide, Saponine, Phytoöstrogene, Flavonoide und Phytosterole.

Luzerne wird als Zutat für die Zubereitung vieler pflanzlicher Arzneimittel verwendet, da sie von Natur aus reich an vielen essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen ist, darunter Vitamin A, D, E, K und B-Komplex-Vitamine, Kalzium, Folsäure, Eisen und Magnesium sowie Luzerne-Extrakt enthalten einen hohen Proteingehalt.

Fordern Sie einen Bericht an-

http://www.transparencymarketresearch.com/alfalfa-extract-market.html

Markt für Luzerneextrakte: Segmentierung

Der Alfalfa-Extraktmarkt ist nach Anwendungen segmentiert, die die pharmazeutische Industrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie umfassen. Die pharmazeutische Industrie verwendet Luzerne-Extrakt hauptsächlich zur Herstellung von Medikamenten, die bei der Behandlung vieler Gesundheitszustände wie Zuckerkontrolle, Erhöhung des Urinflusses, hohem Cholesterinspiegel und Asthma helfen.

Der Alfalfa-Extrakt-Markt ist nach Form unterteilt, die Feststoffe, Pulver und Flüssigkeiten umfasst. Luzerne-Extrakt in fester Form gibt es als Tabletten, Kapseln und Luzerne-Heuwürfel. In flüssiger Form sind Alfalfa-Extrakt als Sirup und Saft erhältlich, der bei der Kontrolle des Blutzuckers, der hormonellen Kontrolle und der Kontrolle allergischer Reaktionen hilft.

Der Alfalfa-Extrakt-Markt wird nach der Art des Produkts segmentiert, das natürliche und organische Produkte umfasst. Bio-Lebensmittel haben im Vergleich zu traditionell angebauter Luzerne, die mit schädlichen Pestiziden und Herbiziden angebaut wird, nur minimale Nebenwirkungen.

Der Markt für Luzerneextrakte ist nach der Endverwendung segmentiert, die Einzelhandel und Industrie umfasst. Das Einzelhandelssegment wird weiter als Vertriebskanal unterteilt, der Online-Shops und Fachgeschäfte umfasst.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=27590

Luzernemarkt: regionaler Ausblick

Luzerne wird hauptsächlich in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum angebaut. Nordamerika ist der führende Produzent von Luzerne, da sie hauptsächlich zur Herstellung von Biokraftstoff verwendet wird. Es werden enorme Investitionen in die Forschung zur Verwendung von Luzerne für die Biokraftstoffproduktion und zur Verbesserung der Wirksamkeit des Kraftstoffs getätigt. Auch Nordamerika ist der führende Exporteur der Luzerne. Die Region exportiert Luzerne nach Japan, in den Nahen Osten und nach Afrika. In der asiatisch-pazifischen Region besitzen China und Indien eine tiefe Penetration für Alfalfa-Extrakt, da diese Regionen diesen Extrakt zur Nutzung seiner medizinischen Eigenschaften verwenden.

Luzerneextraktmarkt: Treiber

Alfalfa-Extrakt wird von der pharmazeutischen Industrie und der Milchindustrie in Hülle und Fülle benötigt, da es hauptsächlich für die Herstellung von Arzneimitteln und Futtermitteln verwendet wird. Zu den Haupttreibern für den Luzerneextrakt können die steigende Nachfrage nach dem Milchprodukt, die steigende Nachfrage nach Futtermitteln, die Heilung von Gesundheitszuständen wie Asthma, Diabetes und hormonelles Ungleichgewicht gehören. Nicht nur dies, sondern die Verwendung von Luzerneextrakt in der Biokraftstoffproduktion wird voraussichtlich auch den Markt für Luzerneextrakte im Prognosezeitraum ankurbeln.

Alfalfa-Extrakt-Markt: Einschränkungen

Die Herstellung von Alfalfa-Extrakt ist hauptsächlich auf Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum beschränkt. Obwohl es viele Hersteller in China und den USA gibt, die Alfalfa-Extrakt auf dem Weltmarkt exportieren, ist ein schlechter Vertriebskanal ein schwerer Rückschlag für den Alfalfa-Extraktmarkt. Alfalfa-Extrakt wurde auf den neuen potenziellen Märkten wie dem Nahen Osten eingeführt, aber der Mangel an angemessener Werbung und Informationen bei den Verbrauchern und Käufern ist eine erhebliche Einschränkung für den Markt für Luzerne-Extrakte.

Markt für Luzerneextrakte: Hauptakteure

Die Hauptakteure auf dem Luzerneextraktmarkt sind Desialis, Gaia Herbs, Mountain Rose Herbs, Shining Mountain Herbs, Phyt’s USA, Alive Organic Sdn Bhd und Equinox Botanicals.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/strides-in-ion-implanter-market-broaden-canvas-for-producers-of-advanced-materials-using-nanoscience-technology-attract-attention-among-power-electronics-manufacturers-tmr-301316296.html