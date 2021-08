Airless-Tuben-Markt – boomende Nachfrage, die bis 2030 zu einem exponentiellen CAGR-Wachstum führt

Markt für Airless-Rohre: Ein Überblick

Eine Airless-Verpackungslösung ist im Allgemeinen jede Art von Spende- und Verpackungssystem, das beim Öffnen des Ventils des Produkts ein Vakuum verwendet, um das Produkt mit Hilfe des Umgebungsdrucks aus seiner Verpackung zu entnehmen. Der Hauptgrund für das Wachstum des Airless-Verpackungsmarktes liegt darin, dass die empfindlichen Formulierungen des Produkts bis zur Verwendung durch die Verbraucher intakt bleiben. Derzeit hat die Kosmetikindustrie einen großen Anteil an der Nutzung des Airless-Tubenmarktes, um ihren Verbrauchern eine bessere Alternative zum Dosieren von Creme- und Flüssigprodukten zu bieten, bei der stetig steigenden Nachfrage in der Kosmetikindustrie zeigt die Nachfrage nach Airless-Tuben großes Potenzial.

Die weltweite Nachfrage nach Airless-Verpackungen in verschiedenen Branchen steigt aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile wie der Reduzierung des Bedarfs an Konservierungsmitteln, der Vermeidung von Kreuzkontaminationen, der präzisen Dosierung, der Vermeidung von Oxidation und vielem mehr. Die Forschung zur Verwendung von Airless-Tuben für verschiedene Produkte wird von vielen Unternehmen weltweit durchgeführt, um ihre Vorteile zu nutzen, was zu einem ständigen Wachstum des Marktes für Airless-Tuben führt. Abgesehen von der Kosmetikindustrie beginnen andere Branchen gerade erst, sich auf Airless-Tuben einzustellen, was enorme Wachstumschancen auf dem Markt für Airless-Tuben eröffnet.

Markt für Airless-Rohre: Dynamik

Airless-Tuben sind im Gegensatz zu anderen Dosieroptionen drucklos, was dazu führt, dass nur die erforderliche Menge abgegeben und Verschwendung vermieden wird. Verbraucher sind besorgt über die Verschwendung von High-End-Produkten, die im oberen Preissegment liegen und im Allgemeinen in kleinen Verpackungen verpackt sind, was Airless-Tuben zu einer sehr bequemen Option macht. Die Airless-Rohre sind eine großartige Lösung für das Abfallproblem, da sie fast nur den letzten Tropfen des Produkts in der gewünschten Menge evakuieren. Mit der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Kosmetikprodukten wird der Markt für Airless-Tuben ein deutliches Wachstum aufweisen.

Viele Produkte, die in der Dermatologie verwendet werden, müssen zum Schutz der Formel in der erforderlichen Konzentration ohne Wechselwirkungen mit bestimmten Materialien eine empfindliche Lagerumgebung haben. Die Airless-Verpackung ist die Lösung des Problems des Schutzes der Originalrezeptur, die bei der Behandlung verschiedener Hauterkrankungen von großer Bedeutung ist, da die Tube Airless keine Metallfeder und kein Tauchrohr enthält. Als zusätzlichen Vorteil trägt die Airless-Verpackung auch dazu bei, das Produkt über einen längeren Zeitraum zu schützen und die Haltbarkeit des Produkts zu erhöhen.

Viele Kosmetikmarken bevorzugen Airless-Tuben gegenüber anderen Optionen, da sie eine saubere und effektive Dosierlösung zusammen mit dem richtigen Schutz für das Produkt bieten. Außerdem hat sich die Sichtweise der Verbraucher auf einige Produkte von der Betrachtung des Produkts als Trend hin zu einem allgemein akzeptierten Standard geändert, was die Nachfrage nach vielen Produkten weltweit erhöht und ein großes Wachstumspotenzial auch für den Markt für Airless-Rohre geschaffen hat.

Die Hautpflegebranche erlebt eine stetig steigende Nachfrage nach Bio-Produkten als Folge des steigenden allgemeinen Bewusstseins der Verbraucher hinsichtlich der Nebenwirkungen bei der langfristigen Verwendung bestimmter Chemikalien. Im Allgemeinen werden Bio-Produkte aus weniger Zutaten und einfacheren Rezepturen hergestellt, und manchmal ist die Verwendung von Airless-Tuben zum Schutz der Originalrezeptur erforderlich. Daher kann der Anstieg des Bio-Produkts ein wachstumsbeschleunigender Faktor für den Markt für Airless-Tuben sein.

Markt für Airless-Rohre: Segmentierung

Der Airless-Tubes-Markt kann nach Form, Verpackungsformat und Endanwendungsindustrie segmentiert werden.

Nach Form kann der Airless-Rohre-Markt in folgende Kategorien unterteilt werden:

Cremeprodukte

Flüssige Produkte

Nach Verpackungsformat kann der Markt für Airless-Tuben unterteilt werden in:

Einwegverpackung

Wiederverwendbare Verpackung

Nach Endanwendungsindustrie kann der Markt für Airless-Rohre unterteilt werden in:

Körperpflege

Gesundheitswesen

Heimpflege

Markt für Airless-Tubes: Regionaler Ausblick

Nordamerika und Europa sind derzeit führend auf dem Markt für Airless-Verpackungen, was auf die enormen Anstrengungen der Hauptakteure in der Forschung und Entwicklung von Airless-Tuben zurückzuführen ist. Der Markt für Airless-Röhren hat im asiatisch-pazifischen Raum ein enormes Potenzial, das sich aus der Zunahme des Pro-Kopf-Volumens und der zunehmenden Urbanisierung der Bevölkerung ergibt. Mit dem Wachstum in der Forschung zu Airless-Tuben und ihren zahlreichen Vorteilen kann der Markt für Airless-Tuben weltweit ein deutliches Wachstum aufweisen.

Markt für Airless-Rohre: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem Airless Tubes-Markt sind:

Lumson SPA

SR-Verpackung

BI-Verpackung

ABC Verpackung Ltd.

Albea Beauty Holdings SA

Aptar-Gruppe, Inc.

Fusionsverpackung

HCP-Verpackung

Libo Cosmetics Company, Ltd.

Quadpack-Branchen

TYH Container Enterprise Co., Ltd.

Der Bericht Airless Tubes-Markt ist eine Zusammenstellung von Informationen aus erster Hand, qualitativer und quantitativer Bewertung von Branchenanalysten, Beiträgen von Branchenexperten und Branchenteilnehmern entlang der Wertschöpfungskette. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse der Trends des Muttermarktes, makroökonomischer Indikatoren und maßgebender Faktoren sowie der Marktattraktivität nach Segmenten. Der Bericht bildet auch die qualitativen Auswirkungen verschiedener Marktfaktoren auf Marktsegmente und Regionen für Airless-Rohre ab.

