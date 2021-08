Ai in der Luftfahrt Marktanteil, Trends bis 2031 – TMR

KI im Luftfahrtmarkt – Einführung

Künstliche Intelligenztechnologie wird im Flugbetrieb am Boden wie der Flugsicherung und in Echtzeit-Unterstützungssystemen im Flugbetrieb eingesetzt. KI in der Luftfahrt hilft, die vorausschauende Wartung und den Flugsicherungsbetrieb zu verbessern.

Lösungsanbieter bieten Dienste und eingebettete Systeme mit künstlicher Intelligenz wie Passagieridentifikation, Gepäckkontrolle, Gesichtserkennung, Kundensupportsysteme und andere Lösungen zur Prozessoptimierung an.

Die Luftfahrtindustrie setzt zunehmend KI-Technologien für Revenue Management, Flugsicherheit und Flugzeugwartung, Feedback-Analyse, Messaging-Automatisierung, Crew-Management und Optimierung der Treibstoffeffizienz ein.

Luftfahrtunternehmen konzentrieren sich stärker auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses an Flughäfen und die Optimierung der Arbeitsabläufe der Mitarbeiter, was die Nachfrage nach KI-Technologie in der Luftfahrtindustrie im Prognosezeitraum voraussichtlich erhöhen wird.

Sie möchten wissen, welche Hindernisse für das zukünftige Wachstum Ihres Unternehmens bestehen? Fordern Sie eine Broschüre an @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=82270

Haupttreiber des KI in der Luftfahrt-Marktes

Es wird erwartet, dass steigende Verbraucherausgaben für fortschrittliche Automatisierungstechnologien im Luftfahrtsektor zur Steigerung der Effizienz des Bodenbetriebs das Wachstum der KI im Luftfahrtmarkt vorantreiben. Die Luftfahrtindustrie nutzt zunehmend Cloud-basierte Lösungen und Datenmanagement-Lösungen zur Verwaltung riesiger Datenbanken, was auch die Nachfrage nach KI im Luftfahrtsektor vorantreibt.

Es wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von Datenanalyse- und automatisierten Kundenservicesystemen den Lösungsanbietern von KI im Luftfahrtsektor erhebliche Umsatzchancen bietet.

Mangel an qualifizierten Fachkräften für KI-basierte Operationen wird voraussichtlich die KI im Luftfahrtmarkt behindern

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften in Luftfahrtunternehmen, um KI-basierte Operationen zu verwalten und mit fortschrittlichen Technologien bessere Ergebnisse zu erzielen, bremst das Wachstum der KI im Luftfahrtmarkt. Die Mitarbeiter benötigen eine technische Schulung, um KI-Technologien auf dem bestehenden System zu nutzen und alle Funktionen der Lösung zu erkunden, um die Produktivität und Effizienz des Systems zu steigern.

Es wird erwartet, dass hohe Kapitalinvestitionen zur Integration von KI-Technologien in die bestehende Infrastruktur das Wachstum der KI im Luftfahrtmarkt hemmen.

Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen KI in der Luftfahrt-Markt

Auf dem globalen Luftfahrtmarkt nimmt die Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen und Technologien während der COVID-19-Periode aufgrund der geringen Kapitalrendite ab. Die meisten Länder haben während des COVID-19-Zeitraums die Luftfahrt- und Reiserichtlinien geändert, was sich negativ auf die Luftfahrtindustrie in allen Regionen auswirkt. Die ständig zunehmende Bedrohung durch COVID-19 wird voraussichtlich die Investitionen von Unternehmen in KI in Luftfahrtlösungen und -dienste während der Pandemiezeit verringern.

Nordamerika wird großen Anteil am globalen KI-Markt in der Luftfahrt halten

Nordamerika hält aufgrund der frühzeitigen Einführung von KI-basierten Lösungen und Diensten in der Luftfahrtindustrie und der Präsenz wichtiger Akteure im Bereich KI-Lösungen und -Dienste einen herausragenden Anteil am globalen KI-Markt in der Luftfahrt.

Es wird erwartet, dass der KI im Luftfahrtmarkt im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von KI-Technologien bei den Hauptakteuren schnell expandieren wird und auch Lösungsanbieter ihre Investitionen in der asiatisch-pazifischen Region erhöhen gewerblicher Kundenstamm.

Hauptakteure auf dem globalen KI in der Luftfahrt Markt

IBM Corporation

Die IBM Corporation ist ein multinationales Unternehmen, das neben Hosting- und IT-Beratungsdiensten Produkte wie Computerhardware, Middleware und Software sowie KI-basierte Industrielösungen herstellt und vermarktet.

Microsoft Corporation

Die Microsoft Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Lizenzierung, Vermarktung und dem Verkauf von Software, PCs und Diensten sowie Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen ist weltweit tätig und hat Niederlassungen in mehr als 190 Ländern. Es bietet Lösungen für KI- und Machine-Learning-Technologien für die Luftfahrtindustrie.

Weitere wichtige Akteure auf dem globalen KI-Markt in der Luftfahrt sind Intel Corporation, NVIDIA Corporation, Micron Technology, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Xilinx, Inc., Airbus Group, The Boeing Company, The General Electric Company, Thales Group, Lockheed Martin Corporation und Garmin Ltd.

Lesen Sie unsere aktuelle Pressemitteilung unten: https://www.prnewswire.com/news-releases/increased-use-of-cloud-based-pos-system-for-retail-transactions-boosts-revenue-in-the-global -Einzelhandel-Analytik-Markt-sagt-tmr-301337487.html