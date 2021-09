Agrochemikalien-Markt, Aktuelle Trends, Entwicklung, Wachstum und Prognose 2017-2025

Agrochemikalien-Markt: Momentaufnahme

Agrochemikalien umfassen Düngemittel, Pestizide, Kalk-und Säuerungsmittel, Herbizide und Bodenverbesserer. Sie tragen zum Erhalt des landwirtschaftlichen Ökosystems bei und spielen somit eine entscheidende Rolle in der Nahrungskette. Die Agrochemikalien tragen zu einer guten Ernte bei, indem sie die Qualität der Nahrung und des Bodens erhalten und die Ernteversorgung verbessern.

Mit einer ständig wachsenden Weltbevölkerung, die die Nachfrage nach Nahrungsmitteln ständig in die Höhe treibt, und einem zunehmenden Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile des Anbaus von Lebensmitteln mit Agrochemikalien war der Markt für Agrochemikalien auf einem konstanten Aufwärtstrend.

Der längere Einsatz von Agrochemikalien kann sich jedoch negativ auf den Boden und die Kulturen und anschließend auf die menschliche Gesundheit auswirken. Es kann zu Krebs, Asthma, Autismus, Diabetes und sogar Alzheimer führen. Um die Herausforderungen zu bewältigen, konzentrieren sich die Hersteller auf die Entwicklung besserer und sichererer Produkte. Dies hat zur Entstehung und raschen Beliebtheit neuer Sorten wie Biopestizide und Biodünger geführt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund der dicht besiedelten Länder Indien und China ein Schlüsselmarkt für Agrochemikalien, wo das sich verbessernde Wirtschaftsszenario die Nachfrage nach Nahrungsmitteln in hohem Maße erhöht hat. Afrika und Lateinamerika sind bereit, sich ebenfalls als wichtige Märkte zu entwickeln. Strenge Vorschriften für den Einsatz chemischer Pestizide können jedoch das Marktwachstum in Europa und Nordamerika unterdrücken.

Globalen Agrochemikalien-Markt: Einführung

Synthetische Chemikalien, einschließlich Organophosphate und Dimethylamine, werden üblicherweise unter Agrochemikalien zusammen mit Pflanzen-und Tierdünger bezeichnet. Agrochemikalien werden normalerweise auf Pflanzen gesprüht oder mit dem Boden vermischt. Agrochemikalien werden hauptsächlich zur Erhaltung der Qualität von Lebensmitteln und Böden, zum Schutz von Kulturpflanzen, zur Steigerung des Ertrags und zur Steigerung des Wachstumsprozesses in Pflanzen verwendet. Agrochemikalien werden üblicherweise in Pestizide, Herbizide, Insektizide, Düngemittel, Fungizide sowie Kalk-und Säuerungsmittel eingeteilt. Düngemittel und Pestizide hatten in der jüngeren Vergangenheit den führenden Anteil am Gesamtverbrauchsvolumen von Agrochemikalien.

Globaler Agrochemikalienmarkt: Top-Treiber und Trends

Der globale Agrochemikalienmarkt wird derzeit von Faktoren wie den allgemeinen Veränderungen beim Einsatz von Agrochemikalien, der Bevölkerungsexplosion und dem aufeinanderfolgenden globalen Wachstum der Nachfrage nach Nahrungsmitteln sowie dem erhöhten Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile des Konsums von Lebensmitteln, die mit Agrochemikalien angebaut werden, angetrieben. Der Anstieg der Nachfrage nach hochwertigen nahrhaften Lebensmitteln aufgrund der globalen Bevölkerungsexplosion dürfte den globalen Agrochemikalienmarkt auf absehbare Zeit weiter verstärken. Die Situation hat zu einem umfangreichen Einsatz von Agrochemikalien wie Pestiziden, Insektiziden, Düngemitteln und Säuerungsmitteln geführt.

Der globale Agrochemikalienmarkt wird jedoch durch Faktoren wie die nachteiligen Auswirkungen auf Boden, Pflanzen und menschliche Gesundheit im Zusammenhang mit dem längeren Einsatz von Agrochemikalien eingeschränkt. Einige der beim Menschen verursachten Krankheiten sind stark mit den Chemikalien verbunden, die üblicherweise auf dem globalen Agrochemikalienmarkt hergestellt werden, darunter Autismus, verschiedene Krebsarten, Diabetes, Asthma und Alzheimer. Agrochemikalien sammeln sich nicht nur in Oberflächenabflüssen und im Grundwasser, sondern werden auch über nicht gezielte Gebiete durch die Luft transportiert, was die Gesundheit und Sicherheit der Bewohner gefährdet. Infolgedessen entstehen neuere und sicherere Arten von Agrochemikalien auf dem Markt. Biopestizide und Biodünger und kommerziell in großem Maßstab eingeführt werden.

Globalen Agrochemikalien-Markt: Die Regionale Bewertung

Die Entwicklungsländer des asiatisch-pazifischen Raums dürften ihren Verbrauch an Agrochemikalien stetig steigern. Es wird erwartet, dass China, Japan und Indien in den kommenden Jahren große Anteile am globalen Agrochemikalienmarkt halten werden. China könnte seine Nachfrage nach Agrochemikalien für Sojabohnen, Reis und Mais weiter erhöhen. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Indien einen ähnlichen Anstieg der Nachfrage nach Agrochemikalien zum Schutz von Cash Crops wie Baumwolle, Zuckerrohr und Hauptgetreide wie Weizen, Jowar und Reis verzeichnen wird. Afrika und Lateinamerika dürften der Region Asien-Pazifik in Bezug auf die Position des Nachfragevolumens auf dem globalen Agrochemikalienmarkt folgen.

Auch in Nordamerika und Europa wird in den kommenden Jahren ein langsames Wachstum des globalen Agrochemikalienmarktes erwartet. Nordamerika dürfte aufgrund des verstärkten Einsatzes biobasierter Agrochemikalien bessere Chancen haben. Europa dürfte in den kommenden Jahren aufgrund strenger staatlicher Vorschriften und Verbote bestimmter chemischer Pestizide einen Nachfragerückgang verzeichnen.

Globaler Agrochemikalienmarkt: Im Bericht erwähnte Unternehmen

Key Player der globalen Agrochemikalien-Markt so weit sind die Yara International ASA, Haifa Group, Bayer CropScience AG, Dow AgroSciences LLC, Zuari Agro Chemicals Ltd., Gharda Chemicals Limited, Syngenta AG und der BASF SE.

