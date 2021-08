Änderung der Archetypen in der Bauindustrie zum Vorteil der Anbieter auf dem globalen HLK-Relaismarkt

Der globale Markt für HLK-Relais wird in den folgenden Jahren voraussichtlich zu einer lukrativen Branche, findet Transparency Market Research (TMR). Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) sind wichtige Bestandteile des Indoor-Ökosystems. Die unkontrollierte Urbanisierung hat in letzter Zeit eine Fülle von beispiellosen Trends und Dynamiken eingefangen. In der Baubranche wurden grundlegende Verfahren überarbeitet und zentrale Kühl- und Heizsysteme sind alltäglich geworden.

Die Forschung zu zentralen Kühlsystemen hat den Herstellern wichtige Erkenntnisse gebracht. Diese Hersteller konzentrieren sich darauf, ihr Angebot an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen. Darüber hinaus sind umsetzbare und automatisierte Systeme zum Heizen von Häusern die neueste Einführung auf dem HLK-Markt. Diskussionen über Gebäudeautomationssysteme haben einen Bezugspunkt für AC-Hersteller gegeben. Der Markt für HLK-Relais wird voraussichtlich in den kommenden Jahren an Größe und Umsatz zunehmen. Die Popularität digitaler Protokolle in der Elektronik ist ebenfalls ein wichtiger Trend auf dem HLK-Markt.

Die wachsende Popularität von Heiz- und Kühlsystemen in der Baubranche hat die Analysten von Transparency Market Research (TMR) dazu inspiriert, einen Forschungsbericht zu erstellen. Der Bericht über den globalen HVAC-Relais-Markt zeigt die Kongruenz des globalen HVAC-Relais-Marktes mit globalen Trends in der Baubranche. Der Nutzen von Relais in Klimaanlagen und Ventilatoren hat mit der Komplexität der Stromkreise zugenommen.

Transparency Market Research (TMR) prognostiziert, dass der globale HLK-Relaismarkt im Zeitraum zwischen 2018 und 2026 mit einer gesunden CAGR von 7 % wachsen wird. Der Wert des globalen HLK-Relaismarktes betrug 2017 3 Mrd. USD. Die positive Wachstumsrate dieses Marktes im Prognosezeitraum lässt sich mit der Popularität von Lüftungsrohren im gesamten Industriesektor erklären.

Wetterbedingungen ändern

Störungen und Ungleichgewichte in der Ökologie haben zu anomalen Wetteränderungen geführt. Unerwartete Hitzewellen und kalte Winde haben den Bedarf an Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen im gesamten Wohnsektor geschaffen. Der Bau von Häusern und Wohnungen mit Inbound-Kühlsystemen ist zu einem wichtigen Verkaufsargument für Stadtentwickler geworden. Daher bestehen kaum Zweifel an der Entstehung neuer Wachstumsströme auf dem globalen Markt für HLK-Relais.

Innenambiente und Komfort

Da sich Wissenschaftler weltweit innovativen Lösungen für komfortables Wohnen zuwenden, werden HLK-Systeme zum Schlagwort im Immobiliengeschäft. Darüber hinaus sind automatisierte Temperaturregelung, Druckhaltung und Fernkühlung/-heizung weitere Bedürfnisse, die die Nachfrage auf dem HLK-Relaismarkt erzeugt haben. Die positiven Kräfte, die auf dem globalen HVAC-Relais-Markt wirken, lassen auf eine umsatzorientierte HVAC-Branche schließen.

Nordamerika als Speerspitze der Installation von HLK-Systemen

Auf der Grundlage der Geographie kann der globale Markt für HVAC-Relais in Nordamerika, den Nahen Osten und Afrika, Europa, Lateinamerika und den asiatisch-pazifischen Raum unterteilt werden. Der Markt für HLK-Relais in Nordamerika soll ein lukrativer Bereich werden. Dies ist vor allem auf den breiten Einsatz von Kühl-/Heizsystemen in den USA und Kanada zurückzuführen. Darüber hinaus hat die Konzentration auf die richtige Belüftung durch Gesundheitsexperten in den USA in Verbindung mit den sich ändernden Archetypen in der Baubranche auch das regionale Marktwachstum unterstützt.

Einige der führenden Akteure auf dem globalen HLK-Relaismarkt sind Control & Switchgear Electric Limited, TE Connectivity Limited, Eaton Corporation, General Electric, Siemens AG, ABB Ltd., Hitachi Ltd., Littlefuse Inc., Mitsubishi Electric Corporation und Rockwell Automation , Inc.

Die Überprüfung basiert auf dem Bericht von TMR mit dem Titel „Markt für HVAC-Relais (Typ – elektromagnetisches Relais, Halbleiterrelais, thermisches Relais, Hybridrelais; Anwendung – Automobil, Wohnen, Gewerbe, Industrie) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026“.

Der globale Markt für HLK-Relais ist unterteilt in:

Markt für HVAC-Relais nach Typ

Elektromagnetisches Relais

Fester Zustand

Thermisches Relais

Hybridrelais

Andere

HVAC-Relais-Markt nach Anwendung

Automobil

Industrie

Werbung

Wohn

Markt für HVAC-Relais nach Regionen

Nordamerika

UNS.

Kanada

Europa

Deuschland

VEREINIGTES KÖNIGREICH.

Russland & GUS

Frankreich

Rest von Europa

Asien-Pazifik

China

Indien

Japan

Australien

ASEAN

Rest Asien-Pazifik

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerika

Naher Osten & Afrika (MEA)

GCC

Südafrika

Restlicher Naher Osten & Afrika

