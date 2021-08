Abwärme zur Stromerzeugung Marktforschungstechnik, neueste Trends und Expansionsmöglichkeiten 2028

Abwärme zur Verstromung ist der Prozess, bei dem in einem bestehenden industriellen Prozess verbrauchte Wärme aufgefangen und zur Stromerzeugung verwendet wird. Bei energieintensiven Industrieprozessen wurden heiße Abgase und Abfallströme freigesetzt. Diese Prozesse können mit etablierten Technologien zur Stromerzeugung genutzt werden.

In einem Bericht von Transparency Market Research über den globalen Abwärmemarkt werden die Aussichten und das Wachstumstempo des Marktes ausführlich erörtert. Dieser Bericht enthält Informationen über die Wettbewerbsdynamik, indem die Stärken und Schwächen prominenter Teilnehmer, der Grad des Wettbewerbs untereinander und die wichtigsten Produkte auf dem Markt berücksichtigt werden.

Globaler Markt für Abwärme zur Stromerzeugung: Treiber und Einschränkungen

Das wiederauflebende Wirtschaftswachstum zusammen mit der schnellen Industrialisierung in den wichtigsten Ländern wird die globale Abwärme antreiben, um das Marktwachstum anzutreiben. Unterstützende Maßnahmen in Verbindung mit staatlichen Ausgaben für die Infrastrukturentwicklung werden den Ausbau der energieintensiven Industrien (EII) weiter fördern. Darüber hinaus wird die zunehmende Konzentration auf die Senkung der Gesamtbetriebskosten der Industrie die Nutzung von Abwärme in Kraftwerken erhöhen. Darüber hinaus werden wachsende Initiativen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in Verbindung mit Regierungspolitiken zur Förderung der Einführung energieeffizienter Systeme die Produktdurchdringung in unerforschten Gebieten fördern.

Abwärme für Kraftwerke hat bedeutende Anwendungen in der Erdölraffination, der Schwermetallproduktion, der Zement-, Chemie- und Glasindustrie gefunden. Die steigende Nachfrage nach kontinuierlicher und zuverlässiger Elektrizität sowie der zunehmende Fokus auf Energieoptimierung werden den Produktverbrauch erhöhen. Darüber hinaus werden die expandierende chemische Industrie zusammen mit strengeren Emissionsnormen die Nutzung von Abwärme zur Stromversorgung von Systemen in allen Branchen in die Höhe treiben.

Ein verstärkter Fokus auf die Wärmerückgewinnung und -nutzung aus industriellen Abfallströmen wird die globale Abwärme ankurbeln, um das Marktwachstum voranzutreiben. Die Abwärme zur Stromversorgung von Systemen gewinnt in energieintensiven Industrien aufgrund ihrer Fähigkeit, den CO2-Fußabdruck zu minimieren und Initiativen für saubere Energie zu unterstützen, zunehmend an Bedeutung. Die steigende Stromnachfrage und die volatilen Brennstoffpreise werden den globalen Abwärmemarkt weiter begünstigen.

Globaler Markt für Abwärme zur Stromerzeugung: Geografischer Ausblick

Der globale Markt für Abwärme zur Stromerzeugung verzeichnet in verschiedenen Regionen der Welt ein stetiges Wachstum. Geografisch gesehen wird der nordamerikanische Markt im Prognosezeitraum den globalen Abwärmemarkt dominieren. Positive Aussichten für das Wachstum des Industriesektors sowie staatliche Maßnahmen zur Unterstützung der Industrialisierungsbemühungen werden das Geschäft ankurbeln. Die robuste Expansion im verarbeitenden Gewerbe aufgrund der gestiegenen Inlandsnachfrage wird die Nachfrage nach diesem Produkt ankurbeln. Der Markt expandiert hauptsächlich aufgrund des Wachstums und der Expansion energieintensiver Industrien in der Region.

Globaler Abwärme-zu-Strom-Markt: Wettbewerbslandschaft

Unternehmen wie Bosch Thermotechnology, IHI Corporation, Forbes Marshall Private, Siemens und AMEC Foster Wheeler und andere haben eine starke Stellung im globalen Abwärmemarkt. Der Markt erlebt derzeit einen harten Wettbewerb zwischen mehreren führenden Playern.

