5g-Chipset-Markt – technologische Fortschritte, die voraussichtlich das Umsatzwachstum verstärken, 2021-2030

Laut einem neuen Marktforschungsbericht von Transparency Market Research mit dem Titel „Markt für 5G-Chipsätze – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019–2026“ wird der weltweite Markt für 5G-Chipsätze auf US geschätzt 1.571,9 Mio. USD bis 2019 und wird voraussichtlich von 2019 bis 2026 mit einer CAGR von 44,01 % auf einen Wert von 20.195,8 Mio. USD bis zum Ende des Prognosezeitraums wachsen.

Kommerzialisierung der 5G-Technologie auf der ganzen Welt, um den globalen 5G-Chipsatzmarkt anzukurbeln

Verschiedene Telekommunikationsbetreiber sowie Chipsatzhersteller investieren erheblich in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Kommerzialisierung der 5G-Technologie. Telekommunikationsbetreiber arbeiten mit verschiedenen Anbietern von Netzwerkausrüstung sowie Dienstanbietern zusammen, um die Kommerzialisierung von 5G zu beschleunigen. Im November 2018 gab Huawei, ein bekanntes Netzwerkausrüsterunternehmen, bekannt, 22 kommerzielle Verträge für 5G unterzeichnet zu haben. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit mehr als 50 Mobilfunkanbietern an kommerziellen 5G-Tests. Darüber hinaus bringen verschiedene Chiphersteller fortschrittliche 5G-Chipsätze auf den Markt, um die Einführung von 5G weltweit zu beschleunigen. Im Dezember 2018 brachte beispielsweise Qualcomm, ein prominenter Chiphersteller, seinen Flaggschiff-Chip Snapdragon 855 auf den Markt, der die Nutzung der 5G-Technologie in Mobiltelefonen erleichtern würde.

Steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeit, um den globalen 5G-Chipsatzmarkt anzukurbeln

Die Nachfrage nach Highspeed-Internet ist in den letzten Jahren weltweit gestiegen, insbesondere in Entwicklungsländern wie Indien und China. Verantwortlich für diesen Nachfrageanstieg ist vor allem die steigende Nachfrage nach On-Demand-Videostreaming. Um dieser steigenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsdaten gerecht zu werden, arbeiten Smartphone-Hersteller an der Entwicklung von Smartphones mit 5G-Fähigkeiten. Darüber hinaus gehen Chiphersteller Partnerschaften mit Telefonherstellern ein, um ihnen 5G-Chipsätze für die Installation in ihren Smartphones bereitzustellen. Qualcomm, ein führender Chiphersteller, hat sich beispielsweise mit 19 Telefonherstellern zusammengetan, um ihnen 5G-Chipsätze zu liefern.

Der asiatisch-pazifische Markt wird aufgrund der steigenden Zahl von Smartphone-Nutzern in der Region schnell wachsen

In Bezug auf die Geografie wurde der globale 5G-Chipsatz-Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Nordamerika soll bis 2019 die führende Region des Weltmarktes sein, gefolgt von Europa. Aufgrund der steigenden Zahl von Smartphone-Nutzern und der steigenden Nachfrage nach Highspeed-Internet in der Region wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich von 2019 bis 2026 mit der maximalen CAGR wachsen.

Hauptakteure, die sich auf die Entwicklung bahnbrechender 5G-Chipsätze und deren Markteinführung konzentrieren

Die wichtigsten Akteure auf dem 5G-Chipsatzmarkt konzentrieren sich auf die Entwicklung und Einführung neuer Produkte auf dem 5G-Chipsatzmarkt, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen und ihr Markenimage zu verbessern. Im August 2018 kündigte die Samsung Corporation beispielsweise die Einführung von Exynos Modem 5100 an, dem ersten Modem auf dem Markt, das vollständig mit den 3GPP-Standards kompatibel ist. Der Chip basiert auf der energieeffizienten 10-Nanometer (nm)-Prozesstechnologie. Darüber hinaus bilden wichtige Akteure strategische Allianzen mit Kollegen und Telekommunikationsbetreibern aus verschiedenen Regionen, um 5G-Tests durchzuführen, um die Einführung der 5G-Technologie zu beschleunigen. Zu den wichtigsten im Bericht über den globalen 5G-Chipsatzmarkt vorgestellten Akteuren gehören Samsung, Qorvo Inc., Analog Devices, Inc., Broadcom, Anokiwave, Intel Corporation, Nokia Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd.,

