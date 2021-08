3D pharmazeutischer Verpackungsmarkt – Steigerung des Wachstums weltweit bis 2030

Markt für Hochbarrierefolienlaminate: Überblick

Hochbarrierefolienlaminate sind Verpackungslösungen, die typischerweise zur Konservierung, zum Schutz und zur Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet werden. Die Undurchlässigkeit der Hochbarriere-Folienlaminate findet indigene Anwendung in Backwaren, dehydrierten Lebensmitteln und Getränken, Haustiernahrung und Tiefkühlkost, da Hochbarriere-Folienlaminate beständig gegen leicht verderbliche, Gase, Sauerstoff und Feuchtigkeit sind.

Markt für Hochbarrierefolienlaminate: Dynamik

Hochbarriere-Folienlaminate in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bieten den verderblichen Lebensmitteln mit hervorragenden Tiefzieheigenschaften einen hervorragenden Aromaschutz und eine längere Haltbarkeit. Hochbarriere-Folienlaminate werden hergestellt, um eine optimale Produktformanpassung zu erreichen und eine hohe Eckauflagestärke für die Lebensmittelbehälter in der Food- und Non-Food-Industrie zu gewährleisten. Auch Glanz und Transparenz sorgen für eine attraktive Haptik. Hochbarriere-Folienlaminate werden in der Food- und Non-Food-Industrie für ein breites Anwendungsspektrum eingesetzt.

Je nach Anforderung und späteren Einsatzgebieten werden Barrierefolien hergestellt. Zusammen mit dem Erfolg des Mikrowellengarens haben ein geschäftigerer Lebensstil der Verbraucher und die daraus resultierende Nachfrage nach Convenience-Artikeln die Nachfrage nach hochbarrierefähigen Folienlaminaten beispielsweise zu einer zunehmenden Verwendung von mikrowellengeeigneten Retorten-Fertiggerichten in Schalen und Standbodenbeuteln geführt. Hochbarriere-Folienlaminate für flexible Verpackungsartikel wie Retortenbeutel sind anspruchsvolle starre Verpackungsarten für eine Vielzahl von Lebensmittelprodukten wie Metalldosen und Gläser.

In vielen Großstädten in Entwicklungsländern expandieren heimische Supermärkte / Hypermärkte und nehmen nun einen immer größeren Anteil am Konsum von Lebensmitteln und Getränken ein. Auch internationale Einzelhandelsketten erweitern ihre Reichweite in Entwicklungsmärkten, erhöhen die Nachfrage nach hochbarrierefähigen Folienlaminaten und bringen mehr Kunden mit westlichen Einkaufstrends in Kontakt.

Wie in den meisten anderen Branchen wird die Verpackungsnachfrage vom Konjunkturzyklus beeinflusst, während die diskretionären Konsumausgaben für Lebensmittel- und Getränkeverpackungen über den Konjunkturzyklus eine viel größere Stabilität aufweisen als einige Non-Food-Märkte. Die Wachstumsleistung einiger Non-Food-Märkte für Verpackungsinhalte aus hochbarrierefähigen Folienlaminaten, einschließlich Pharmazeutika, Kosmetika und Toilettenartikel, ist für das real verfügbare Einkommen der Verbraucher viel anfälliger für Schwankungen.

Technologiefortschritte auf dem Markt für Hochbarrierefolienlaminate

Verarbeiter entwickeln innovative flexible Verpackungsprodukte und erschließen damit neue Marktmärkte für flexible Verpackungen, insbesondere für Hochbarriere-Folienlaminate. Spezifische Designs und formschöne Beutelverpackungen sorgen für Unterscheidung und lassen Markenprodukte im Regal hervorstechen.

Polymer-Nano-Verbundwerkstoffe sind eine wachsende Klasse von Verpackungsmaterialien, die zu relativ hohen Kosten einen Mehrwert für den Endverbraucher, eine Materialreduzierung und einen verbesserten Barriereschutz für den Markt für Hochbarrierefolienlaminate bieten.

Flex Films (USA) Inc. hat die FLEXMETPROTECTTM F-HMB-Folie entwickelt, bei der es sich um hochbarrierefolienlaminate handelt, die durch die Adhäsion von Metall auf BOPET-Basisfolien entwickelt wurden und die Nachfrage nach hochbarrierefolienlaminaten auf dem Markt für flexible Verpackungen erhöhen.

Markt für Hochbarrierefolienlaminate: Segmentierung

Weltweit ist der Markt für Hochbarrierefolienlaminate nach Material, Endbenutzern und Verpackungstypen unterteilt.

Basierend auf der Art des verwendeten Materials wird der Markt für Hochbarrierefolienlaminate unterteilt in:

Kunststoff Polyethylen Ethylenvinylalkohol Biaxial – orientiertes Polyethylenterephthalat HDPE LDPE

Metalle

Je nach Art der Anwendung kann der Markt für Hochbarrierefolienlaminate in folgende Kategorien unterteilt werden:

Dekorative Anwendung

Isolierung

Sandwich-Laminierungen

Deckelanwendungen

Beutelverpackung

Je nach Art der Anwendung kann der Markt für Hochbarrierefolienlaminate in folgende Kategorien unterteilt werden:

Pharmaindustrie

Verbraucherverpackungen

Lebensmittel- und Getränkeverpackungen

Körperpflege & Kosmetik

Automobil

Markt für Hochbarrierefolienlaminate: Regionaler Ausblick

Der Verbrauch von Hochbarrierefolienlaminaten konzentriert sich stark auf den asiatisch-pazifischen Raum mit Ländern wie Indien, wo China einen großen Anteil des Marktanteils am globalen Hochbarrierefolienlaminatmarkt ausmacht.

Es wird erwartet, dass der Markt für Hochbarrierefolienlaminate im Prognosezeitraum mit einem Anstieg des verfügbaren Einkommens und einem Wachstum der Lebensmittelindustrie in der Region Asien-Pazifik dominant bleiben wird.

Entwicklungs- und Schwellenländer werden voraussichtlich doppelt so schnell auf dem Markt wachsen wie die Industrieländer und bieten die besten Aussichten für den Markt für Hochbarriere-Verpackungsfolien.

Markt für Hochbarrierefolienlaminate: Hauptakteure

Cosmo Films Ltd.

Uflex Ltd

SRF Limited

Polyplex Corporation Ltd

DUNMORE Corporation

Toray Plastics (Amerika)

Jindal Films Americas LLC

Hongcheng Telekommunikationsmaterial Co. Ltd.

Dongguan City Beste Handwerksprodukte Co., Ltd.

Wenzhou Starlead-Filmmaterial Co., Ltd.

Tianjin TEDA Ganghua Trade Co., Ltd.

Zhejiang Pengyuan Neues Material Co., Ltd.

Shanghai Kingsign International Trade Co., Ltd

Huizhou Yang Rui Printing and Packaging Co., Ltd.

Der Bericht ist eine Zusammenstellung von Informationen aus erster Hand, qualitativer und quantitativer Bewertung von Branchenanalysten, Beiträgen von Branchenexperten und Branchenteilnehmern entlang der Wertschöpfungskette. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse der Trends des Muttermarktes, makroökonomischer Indikatoren und maßgebender Faktoren sowie der Marktattraktivität nach Segmenten. Der Bericht bildet auch die qualitativen Auswirkungen verschiedener Marktfaktoren auf Marktsegmente und Regionen für Hochbarrierefolienlaminate ab.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Unsere wichtigste Grundlage ist das 4-Quadranten-Framework EIRS, das eine detaillierte Visualisierung von vier Elementen bietet:

Kunden E xperience Karten

Ich nsights und Werkzeuge basierend auf datengetriebene Forschung

Umsetzbare R rgebnisse alle geschäftlichen Prioritäten gerecht zu werden

S STRATEGISCHE Frameworks das Wachstum Reise zu steigern

Die Studie zielt darauf ab, die aktuellen und zukünftigen Wachstumsaussichten, ungenutzte Wege, Faktoren, die ihr Umsatzpotenzial beeinflussen, sowie Nachfrage- und Konsummuster auf dem Weltmarkt zu bewerten, indem sie in eine regionale Bewertung unterteilt wird.