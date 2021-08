Widerstandsbänder Marktanalyse nach Wachstum, Größe (Wert und Volumen), Trends 2029

Globaler Widerstandsbändermarkt: Überblick

Ein Widerstandsband bezieht sich auf ein elastisches Band, das zum Zwecke des Krafttrainings verwendet wird. Diese Bänder werden normalerweise auch in der Physiotherapie eingesetzt, insbesondere von Menschen, die Muskelverletzungen erlitten haben, um die Kraft langsam wieder aufzubauen, was wahrscheinlich das Wachstum des Marktes für globale Widerstandsbänder im Laufe der Jahre der Beurteilung unterstützen wird.

Widerstandsband ist ein Grundnahrungsmittel, das in verschiedenen Sitzungen der Physiotherapie verwendet wird. Es wird häufig von Menschen genutzt, die irgendeine Art von Muskelverletzungen erlitten hatten und Rehabilitationstherapien durchlaufen. Diese Bänder können auch verwendet werden, um verschiedene Übungen zu machen, um den Zustand der Ellbogen, Schultern, Knie und Ellbogen zu verbessern. Diese Bänder werden auch verwendet, um die Kernkörperkraft zu verbessern, obwohl das Muskelungleichgewicht verbessert wird. Widerstandsbänder gibt es in vier verschiedenen Typen, die extra schwer, schwer, mittel und leicht sind. Diese Bänder sind farbcodiert nach ihren Widerstandsstufen, rot, gelb und grün. Kunden treffen eine Auswahl dieser Bänder auf der Grundlage ihrer Fitness, Muskelausdauer und Bequemlichkeit.

Der globale Markt für Widerstandsbänder wurde nach Produkt, Anwendung, Endnutzung und Region segmentiert. Das Hauptziel eines solchen umfassenden Berichts ist es, einen tiefen Einblick in den Markt zu geben.

Globaler Markt für Widerstandsbänder: Bemerkenswerte Entwicklungen

Der globale Markt für Widerstandsbänder ist in den letzten Jahren auf einige Entwicklungen gestoßen. Eine solche Entwicklung des Marktes wird unten erwähnt:

Im Oktober 2017 hat der chinesische Elektronikriese Xiaomi Corporation ein intelligentes elastisches Widerstandsband eingeführt-wohlgemerkt. Diese Widerstandsbänder sind hervorragende Ergänzungen zu jeder Routine des Krafttrainings oder Rehabilitationsprogramms. Widerstandsbänder gibt es in einer Vielzahl von Stärken, Längen und Größen. Neue Produkteinführungen dürften das Produktportfolio der Xiaomi Corporation diversifizieren.

Einige der wichtigsten Marktteilnehmer des globalen Marktes für Widerstandsbänder sind

Black Mountain Produkte Inc

Bodylastics International Inc

ZAJ FIT

Fitness Anywhere LLC

Xiaomi Corporation

Xtreme Bands

Globaler Markt für Widerstandsbänder: Wachstumstreiber

Erhöhte Inzidenz von körperlicher Inaktivität, um das Wachstum des Marktes voranzutreiben

Ein Anstieg der Nachfrage nach kostengünstigen Home-Based-Work-Out-Fitness-Produkten dürfte in den kommenden Jahren eine exponentielle Expansion des globalen Marktes für Widerstandsbänder vorantreiben. Die Einführung intelligenter Widerstandsbänder hat zum schnellen Wachstum des globalen Marktes für Widerstandsbänder beigetragen. Die intelligenten Versionen dieser Bänder sind mit Bewegungssensoren und Bluetooth-Sendern ausgestattet, was sie zu einer beliebten Wahl für viele auf der ganzen Welt macht.

Die körperliche Inaktivität von Menschen auf der ganzen Welt hat stetig zugenommen. Dies hat viele Gesundheitsorganisationen gezwungen, dasselbe durch verschiedene Initiativen abzuwehren. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2010 waren weltweit rund 23% der erwachsenen Bevölkerung an keiner körperlichen Aktivität beteiligt. Sechs Jahre später, im Jahr 2016, stieg die Zahl der Menschen, die nicht körperlich aktiv waren, auf 28% der Gesamtbevölkerung der Welt. In dem Bemühen, eine so hohe Prävalenz von körperlicher Inaktivität zu bekämpfen, startete die Weltgesundheitsorganisation einen globalen Aktionsplan, um körperliche Aktivität zu induzieren. Solche Initiativen dürften das Wachstum des globalen Marktes für Widerstandsbänder über die Jahre der Bewertung unterstützen.

Globaler Widerstandsbändermarkt: Regionale Aussichten

Auf dem globalen Markt für Widerstandsbänder wird erwartet, dass Nordamerika den Löwenanteil des Marktes ausmacht. Es wird geschätzt, dass die Region aufgrund einer wachsenden Neigung zu einem gesunden Lebensstil ihre territoriale Dominanz über die gesamte Amtszeit Russlands beibehält. Die hohe Prävalenz verschiedener chronischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes wird die Nachfrage nach Resistenzbändern in der Region Nordamerika voraussichtlich weiter stärken.

Der globale Markt für Widerstandsbänder ist segmentiert als:

Produkt

Therapie

Hochziehen

Übung

Anwendung

Einzelnen

Gesundheits-und Sportvereine

Vertriebsweg

Online

Offline

