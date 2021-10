명상 시장 규모, 개발 수익, 규모 – 산업 통계, 공유, 분석 및 연구 보고서, 2021-2028

DBMR은 COVID-19 전염병으로 인한 시장 역학의 변화를 고려하여 명상 시장에 대한 시장 조사 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 2027년까지 시장 예측을 형성한 역사적 사건과 최신 개발에 대한 자세한 개요를 다룹니다. 보고서는 시장 투자 정책, 최고의 제조업체 전망과 함께 지역 동향에 대한 사실을 제공합니다. 글로벌 명상 산업에 대한 보고서는 플레이어가 전반적인 성장을 강화하고 비즈니스에서 강력한 위치를 확립하는 데 필요한 리소스일 뿐입니다. 소비, 수익, 판매, 생산, 동향, 기회, 지리적 확장, 경쟁, 세분화, 성장 동인 및 과제와 같은 글로벌 명상 시장의 중요한 주제에 대한 심층 분석을 제공하는 상세하고 정확한 연구 연구 모음입니다. . 이 보고서는 명상의 시장 상태에 대한 주요 통계를 제공하며 시장 부문, 지역, 제품 유형 및 유통 채널과 같은 범주별로 업계에 관심이 있는 회사와 개인에게 유용한 지침과 방향을 제시합니다.

명상 시장은 2020년에서 2027년 사이의 예측 기간 동안 시장 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. Data Bridge Market Research는 위에서 언급한 예측 기간 동안 10.40%의 CAGR로 성장하여 2027년까지 이 시장이 90억 달러를 차지할 것으로 분석합니다. 명상의 숨겨진 힘과 건강한 삶을 영위하기 위한 건강상의 이점에 대한 비전통적인 결과에 대한 개인 및 세계 인구 사이의 인식 증가는 2020년에서 2027년까지의 예측 기간 동안 시장 성장을 기하급수적으로 주도하고 있습니다.

명상 시장 세그먼트 분석:

제품별(명상 프로그램, 요가 센터, 앱, 웹사이트, 책, 온라인 코스, 워크샵)

정신 장애별(기분 장애, 불안 장애)

유형별(집중주의, 열린 모니터링, 자기 초월 명상)

명상 유형별(소프롤로지, 쿤달리니 요가, 마음챙김 피트니스 급증)

정보 출처별(도서, 신문, 인터넷, DVD, 기사)

중재 시장의 발아를 주도하는 매너와 채널은 불안과 정신적 긴장의 진행 속도와 집중력의 비율이 좁아짐에 따라 고객이 명상 시장이 제공하는 조치에 적극적으로 의존하고 있습니다. 사려 깊은 인식의 떠오르는 전통은 마음챙김 명상을 시도하는 조직의 성향에 기여하고 있습니다. 2020년에서 2027년까지의 예측 기간 동안 명상 시장으로의 광범위한 이동으로 인해 여러 연령대에 걸쳐 기분 합병증 및 불안 문제와 같은 잠재 의식 건강 기능 장애의 팽창 우세가 증가하고 있습니다.

일부 요인은 명상 시장 성장의 걸림돌로 작용할 수 있습니다. 사람들 사이의 친숙도가 부족하고 신흥 경제국의 명상 시장 침투율이 낮습니다. 앞으로의 업무 수준과 개인 생활 스트레스의 증가는 시장 성장의 균형을 유지하는 촉매 역할을 할 것입니다.

경쟁적인 조경 및 명상 시장 점유율 분석:

명상 시장 경쟁 환경은 경쟁자별 세부 정보를 제공합니다. 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발에 대한 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 글로벌 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 폭 및 폭, 응용 프로그램이 포함됩니다. 권세. 위의 데이터 포인트는 명상 시장과 관련된 회사의 초점과 관련이 있습니다.

명상 시장 보고서에서 다루는 주요 선수는 Simply Better Apps, Smile Mind, Inner Explorer, Inc., Committee for Children., Stop, Breathe & Think PBC, Breethe입니다. 생활, 심플해빗, Inc., Calm. HEADSPACE INC, MINDSET Brain Gym Toronto Inc, Inscape 등 국내외 플레이어. 시장 점유율 데이터는 글로벌, 북미, 유럽, 아시아 태평양(APAC), 중동 및 아프리카(MEA) 및 남미에 대해 별도로 제공됩니다. DBMR 분석가는 경쟁력을 이해하고 각 경쟁사에 대한 경쟁력 분석을 개별적으로 제공합니다.

글로벌 명상 시장 범위 및 시장 규모:

명상 시장은 제품, 장애, 명상 유형 및 정보 소스를 기준으로 분류됩니다. 이러한 세그먼트 간의 성장은 업계의 빈약한 성장 세그먼트를 분석하는 데 도움이 되고 사용자에게 귀중한 시장 개요 및 시장 통찰력을 제공하여 핵심 시장 애플리케이션 식별을 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

제품에 따라 명상 시장은 명상 프로그램, 요가 센터, 앱, 웹 사이트, 책, 온라인 코스 및 워크샵으로 분류됩니다.

장애를 기준으로 명상 시장은 기분 장애와 불안 장애로 분류됩니다.

명상 시장은 유형에 따라 집중적 관심, 개방적 모니터링, 자기초월적 명상으로 구분된다.

명상 유형에 따라 명상 시장은 소프롤로지, 쿤달리니 요가 및 마음챙김 피트니스 서지로 분기됩니다.

지역별:-

아시아 태평양: 중국, 일본, 인도 및 기타 아시아 태평양 지역

유럽: 독일, 영국, 프랑스 및 기타 유럽 국가

북미: 미국, 멕시코 및 캐나다

라틴 아메리카: 브라질 및 기타 라틴 아메리카

중동 및 아프리카: GCC 국가 및 기타 중동 및 아프리카

