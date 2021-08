超音波検査市場の世界的な分析、競合他社による強力な発展、2030年への予測

Ultraschall-Prüfung-Markt: Einführung

Ultraschallprüfung ist eine Methode, die verwendet wird, um Defekte in den Materialien zu erkennen. Es basiert auf der Quantifizierung oder Übertragung von Wellen. Es hat eine hohe Durchschlagskraft, eine hohe Empfindlichkeit und eine höhere Genauigkeit, die es bei der Erkennung der tiefen Fehler hilft. Es wird hauptsächlich an Stahl und anderen Metallen durchgeführt. Stahl-und Alumimiumindustrien, Luft-und Raumfahrtindustrien, Automobilindustrie, Transportsektoren usw. erfordern Ultraschallprüfungen in ihren Industrien , um die Fehler zu erkennen, Genauigkeit und hoch automatisierte Operationen sicherzustellen.

Derzeit verzeichnet der Markt für Ultraschallprüfungen eine hohe Wachstumsrate mit steigenden Anforderungen aus der Verteidigungs -, Luft-und Raumfahrt-und anderen Fertigungsindustrien. Die Nachfrage nach Ultraschallprüfungen aus den Schwellenländern des asiatisch-pazifischen Raums dürfte das Wachstum im Bewertungszeitraum vorantreiben.

Ultraschall-Prüfung-Markt: Zentrale Treiber

Der zunehmende Fokus auf die Entwicklung der Infrastruktur dürfte den Ultraschallprüfungen während des Bewertungszeitraums Impulse verleihen. Der Bau von Stahlbrücken, Eisenbahnschienen und anderen Entwicklungen schafft Möglichkeiten für Marktteilnehmer von Ultraschallprüfungen.

Die Expansion der Öl-und Gasindustrie trägt ebenfalls zum Wachstum des Marktes bei. Ein weiterer Faktor, der das Wachstum der Ultraschallprüfung vorantreiben dürfte, ist die Wiederbelebung der Automobilindustrie. Obwohl die Automobilindustrie im Jahr 2020 einen Rückgang verzeichnete, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Nachfrage in naher Zukunft steigen wird. Das Wachstum in der Schiffsindustrie, Bunkerschiffsprojekten, Werftbauprojekten und anderen Bausektoren erfordert Ultraschallprüfungen in ihren Branchen, die das Wachstum dieses Marktes verlangsamen.

Es ist in der Luft-und Raumfahrtindustrie weit verbreitet, um extrem kleine Fehler zu erkennen. Die Automobilindustrie wird auch bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen, die eine hocheffiziente Automatisierung erfordern, auf Ultraschallprüfungen angewiesen. Stahl-und Aluminiumindustrien, Verteidigungsindustrien,Bauindustrien , Öl-und Gasindustrien, Marineindustrien usw. verwenden Ultraschallprüfgeräte, um die Größe, Form und Art von Defekten abzuschätzen.

Ultraschall-Prüfung-Markt: Key Restraints

Die Ultraschallprüfung ist nicht in der Lage, die anfänglichen Schäden an der manuellen Ultraschalldickenprüfung zu erkennen, die eine Barriere für das Marktwachstum bilden.Die Erkennung von lokalisierten Schäden wird zur Hauptherausforderung bei der manuellen Ultraschallprüfung.

Ultraschallprüfgeräte sind im Vergleich zu mechanischen Messgeräten teuer. Die Benutzer sehen diese mechanischen Messgeräte als Ersatz für Ultraschallprüfgeräte.

Ultraschallprüfmarkt: Regionale Prognose

Der asiatisch-pazifische Raum ist weiterhin einer der führenden Märkte für Ultraschallprüfungen, wobei China und Indien den Marktteilnehmern wahrscheinlich erhebliche Chancen bieten werden. Neben China und Indien werden auch die USA und westeuropäische Länder für viele Akteure weiterhin die Hauptstütze des Wachstums sein. Da diese Tests hauptsächlich bei der Prüfung der Schweißnaht in der Offshore-Ölindustrie eingesetzt werden, dürfte die Nachfrage im Gulf Cooperation Council (GCC) stark sein.

Marktsegmentierung:

Nach Typ:

Time-of-flight diffraction

Phased-array-Technik

Geführte Welle Ultraschall –

Ultraschall-Akustographie

Ultraschallspektroskopie

Ultraschall-Tauchprüfung

Durch Technik:

Konventionell

Erweiterte

Nach Ausrüstung:

Fehlerdetektoren

Dicke chig

Wandler und Sonden

Bond Tester

Industrie-Scanner Rohr Inspektion Systeme

Bildgebende Systeme

Durch Service:

Inspektionsdienste

Verleih von Ausrüstung

Ausbildung

Kalibrierung

Nach Endverbraucher:

Herstellung

Öl und gas

Luftfahrt

Staatliche Infrastruktur (Militär und Verteidigung, Eisenbahn,Brücken und Tunnel)

Automotive

Marine

Stromerzeugung (Kernenergie, erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe)

Nach Komponente:

Service

Hardware

Nach Region:

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

Südamerika

Wettbewerbsumfeld:

Die Unternehmen arbeiten an organischen Wachstumsstrategien, um um mehr Marktanteile zu konkurrieren. Um Marktführer zu werden, werden die Strategien wie Produktzulassungen, Patente, Veranstaltungen, Produkteinführungen und Innovationen von den wichtigsten Wettbewerbern in diesem Markt übernommen.

Die wichtigsten Schlüsselakteure im Ultraschallbereich sind Olympus Corporation, Sonatest Limited, Zeal International, Cygnus Instruments Incorporated, Amerapex Corporation, Eddyfi NDT Incorporated, Sonotec Incorporated, NDT Systems Incorporated, TecScan System Incorporated, Zetec Incorporated, Mistras Group Incorporated, General Electric Corporation, Ashtead Technology, Sonotron NDT usw. Unter all diesen Marktteilnehmern erzielen Olympus Corporation und Sonatest limited hohe Gewinne und Marktanteile, da sie sich mehr auf das Hinzufügen neuer und verbesserter Produktvarianten konzentrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Taste Q&A

Was ist die Zukunftsaussichten auf Ultraschallprüfmarkt?

Der Ultraschallprüfmarkt dürfte bis 2030 um über 7% CAGR wachsen. Obwohl die GCC ihre Abhängigkeit von Ölexporten verringert, wird die Offshore-Industrie der Region den Marktteilnehmern für Ultraschallprüfungen weiterhin erhebliche Möglichkeiten bieten.

Welches ist der größte Markt für Ultraschallprüfung?

Der GCC ist weiterhin einer der lukrativsten Märkte für Ultraschallprüfungen weltweit. Neben GCC sind die USA auch ein lukrativer Markt für Ultraschallprüfungen.

Was war die historische Wachstumsrate für Ultraschallprüfmarkt?

Historisch gesehen ist der Ultraschallprüfungsmarkt bei fast 5% bis 6% gewachsen. Im Zeitraum 2013-2019 verzeichnete der Markt Schwankungen, die größtenteils auf Veränderungen in den Endverbraucherbranchen zurückzuführen waren.

