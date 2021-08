圧縮機制御システム市場範囲2030年までの新興動向と高い成長率

Markt für Kompressorsteuerungssysteme: Einführung

Das Kompressorsteuerungssystem ist ein Gerät, das hilft, den Betrieb der Kompressoren zu steuern und zu schützen, um die Effizienz der Kompressoren zu verbessern. Kompressorsteuerungssystem ist in der hohen Nachfrage für verschiedene Anwendungen wie die Sicherstellung durabilityof der Maschinen, die Verbesserung der Funktionalität des Kompressors, die Erweiterung der Stromerzeugung,Fernöl – und Gasverteilung usw.

Diese Systeme sind in der petrochemischen Industrie, in der Öl-und Gasindustrie, in der Raffinerieindustrie, in der Stromerzeugungsindustrie, in der Metall-und Bergbauindustrie usw. weit verbreitet.

Aufgrund des technologischen Fortschritts, der exzellenten Ingenieurskunst und der Innovation bei Steuerungssystemen wird der Markt wahrscheinlich stetig zunehmen. Es wird wahrscheinlich bis 2030 mit einer stetigen CAGR wachsen. Die von den Unternehmen durchgeführten Forschungs-und Entwicklungsarbeiten zur Entwicklung verbesserter Produkte zur Druckkontrolle fördern das Wachstum dieses Marktes.

Wichtige Treiber

Es wird erwartet, dass der übermäßige Einsatz von Kompressorsteuerungssystemen in der Erdölindustrie das Marktwachstum anheizt. Die Verwendung des Kompressorsteuerungssystems in der Zementindustrie, Automobilindustrie, Fertigungsindustrie usw. schaffen potenzielle Chancen für sein Marktwachstum.

Die Abhängigkeit der Pipelineindustrie von Kompressorsteuerungssystemen für die Gewinnung von Erdgas aus Schiefergas wird auch Chancen für die Akteure während des Bewertungszeitraums schaffen.

Key Restraints

Die hohen Anfangskosten des Kompressorsteuerungssystems stellen eine Herausforderung für diesen Markt dar. Die Hersteller müssen hohe Kosten für Design und Bauprozess entstehen.

Die Wartung der Verdichtersteuerungssysteme ist komplex und auch mit hohen Kosten verbunden, die eine Barriere für die Unternehmen mit begrenzten Budgets schaffen.

Der Rohstoffpreis schwankt ständig auf dem Markt.Diese Änderungen im Preis wirkt als ein Problem in der wachsenden Nachfrage von Verdichtersteuerungssystem Markt.

Verdichtersteuerungssysteme: Wichtige Trends

Die zunehmende Nutzung von Breitbild-SPS-HMI-Geräten durch Benutzer hat die Aufmerksamkeit der Hersteller auf sich gezogen. Viele Unternehmen verlassen sich auf Datenanalysen, um die Effizienz von Anlagen in ihren Branchen zu verbessern und ihnen bei der Analyse von Trends und patterns.It neigt dazu, sein Marktwachstum zu befeuern.

Regionale Prognose

Der Markt für Verdichtersteuerungen wird in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich enorm wachsen. Compressor control system ist in der großen Nachfrage in China und Indien, wegen der wachsenden Industrialisierung und konzentrieren sich auf makroökonomische Projekte.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Kompressorsteuerungssystemen im Nahen Osten aufgrund der hohen Nachfrage aus der Öl-und Gasindustrie, der Benzinerzeugung und der Raffinerieindustrie höher.

Nordamerika und Europa sind die größten Märkte für Kompressorsteuerungssysteme der Welt mit dem höchsten Anteil an diesem Markt. Es wird geschätzt, dass Nordamerika in den Jahren 2020-2030 die schnellste Wachstumsrate verzeichnen und den Markt dominieren wird.

Marktsegmentierung:

Nach Endverbraucher:

Raffination

Öl und gas

Petrochemisch

Stromerzeugung

Metalle und Bergbau

Stickstoffdüngemittel

Wasser und Abwasser

Zement und Automobil

Durch Steuerung der Komponente:

SPS

Supervisory control and data acquisition (SCADA)

Others

Nach Netzwerkkomponente:

Schalter

Gateways und nodes

Nach Region:

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

Südamerika

Wettbewerbsumfeld:

Der Markt für Kompressorsteuerungssysteme ist nach wie vor stark fragmentiert. Die Marktteilnehmer legen Wert auf die Einführung intelligenter Steuerungssysteme, die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen nach Bedarf, die Bereitstellung von Mehrwert und überlegene Qualität. Die Wettbewerber übernehmen Strategien wie Joint Ventures mit Lieferanten, Partnerschaftsvereinbarungen, Verbesserung von Qualität und Designs usw., um mehr Marktanteile zu gewinnen.

Einige der wichtigsten Akteure in General Electric Corporation, Rockwell Automation Gründung, Schneider Electric,Siemens AG, Alstom,Mitsubishi Heavy Industries Limited, ABB Limited, etc.

Um den Markt zu erweitern und wettbewerbsfähig zu bleiben, hat Rockwell Automation Incorporated die Produktentwicklungszykluszeit und-kosten reduziert, Fusionen und Übernahmen abgeschlossen und die Investitionen in diesen Markt erhöht, was zu mehr Gewinnen und einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit geführt hat.

Taste Q&A

Bei welcher CAGR wird der Markt für Kompressorsteuerungssysteme wachsen?

Der Markt für Kompressorsteuerungssysteme dürfte bis 2030 um über 4% wachsen. Die wachsende Nachfrage nach diesen Systemen in der Petroluem-Industrie dürfte das Wachstum vorantreiben.

Was sind die wichtigsten Strategien der Hersteller von Kompressorsteuerungssystemen?

Die Entwicklung neuer Produkte sowie die Erforschung neuer Märkte sind weiterhin eine führende Strategie der Marktteilnehmer. Aufgrund der durch COVID-19 verursachten Trägheit richten die Marktteilnehmer ihre Strategien neu aus.

Was ist die historische Wachstumsrate des Marktes für Kompressorsteuerungssysteme?

Historisch gesehen ist der Markt mit einer CAGR zwischen 3% und 4% gewachsen%

Welches ist der größte Markt für Hersteller von Kompressorsteuerungssystemen?

Die USA, China und Indien gehören zu den größten Märkten für Hersteller von Kompressorsteuerungssystemen

